Foot: Le tribunal de commerce de Bordeaux homologue les accords présentés par les Girondins

Les Girondins, attendus jeudi devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour infirmer leur rétrogradation administrative en National (3e division), ont obtenu mardi un jugement d'homologation de leur plan de sauvetage de la part du tribunal de commerce de Bordeaux.

Dans ce document, dont l'AFP a pris connaissance, le tribunal acte les accords passés par les Girondins et ses créanciers King Street et Fortress et met fin à la procédure de conciliation ouverte le 13 juin.

Ce jugement porte sur trois points : une augmentation de capital de 10 millions d'euros via la société Jogo Bonito du propriétaire Gerard Lopez, la restructuration de la dette par abandon de 75% de cette dette par les créanciers américains (de 53 millions d'euros à 13,5 millions d'euros) et enfin la mise sous séquestre de 14 millions d'euros en garantie si les ventes de joueurs prévues lors du mercato estival n'étaient pas réalisées.

Comme l'avait indiqué l'avocat du club Laurent Cottret vendredi après le passage de la délégation bordelaise devant le Tribunal de commerce, l'homologation confirme "qu'il n'y a pas de cessation de paiement du débiteur, que les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise et que ces accords conclus ne posent aucun préjudice à un tiers".

Grâce à ce jugement, qui est une pièce supplémentaire versée au dossier girondin, les dirigeants du club au scapulaire espèrent convaincre les conciliateurs du CNOSF qui doivent les auditionner jeudi à 14h.

Si la décision du CNOSF, attendue au mieux vendredi soir, est favorable, elle devra être ensuite avalisée par le Comité exécutif (Comex) de la FFF qui devrait se réunir le 25 juillet, soit cinq jours avant la première journée de L2.

Si les Girondins n'obtiennent pas le feu vert du Comex pour repartir en L2, ils pourront s'appuyer sur ce jugement d'homologation s'ils décident de déposer un référé en suspension auprès du Tribunal administratif.

