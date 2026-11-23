Foot : le Mondial féminin aux USA, au Mexique, au Costa Rica et en Jamaïque en 2031, au Royaume-Uni en 2035

Le logo de la FIFA qui a annoncé lundi que la Coupe du monde féminine de football se tiendra aux États-Unis, au Mexique, au Costa Rica et en Jamaïque en 2031, et au Royaume-Uni en 2035 ( AFP / OZAN KOSE )

La Coupe du monde féminine de football se tiendra aux États-Unis, au Mexique, au Costa Rica et en Jamaïque en 2031, et au Royaume-Uni en 2035, a annoncé le président de la Fifa Gianni Infantino lors d'un Congrès extraordinaire lundi.

Ces annonces ne constituent pas une surprise car les deux candidatures n'avaient aucune rivale pour l'organisation de cet événement planétaire, dont la prochaine édition aura lieu au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027.

"C'est une opportunité historique pour accélérer le développement du football féminin partout dans le monde", s'est réjouie Cindy Parlow Cone, la présidente de la Fédération américaine.

"Cela va être votre Coupe du monde, celle de tout le monde", a souligné Debbie Hewitt, son homologue de la Fédération anglaise, quelques minutes plus tard. "Nous allons célébrer la puissance du football féminin", a ajouté celle qui est aussi vice-présidente de la Fifa.

Les États-Unis et le Mexique vont donc accueillir un deuxième Mondial en cinq ans, après la Coupe du monde masculine l'été dernier, également organisée avec le Canada. Il s'agira de la troisième édition du tournoi planétaire féminin sur le sol américain, après les Coupes du monde 1999 et 2003.

Les Américaines, nation historiquement forte du football féminin, ont remporté la compétition à quatre reprises, ce qui constitue un record.

À l'occasion du Mondial-2031, qui marquera le quarantième anniversaire du tournoi, la compétition passera de 32 à 48 équipes, comme le tournoi masculin cette année.

Premier Mondial en Angleterre depuis 1966

Le Royaume-Uni aussi décroche l'organisation d'une deuxième compétition d'envergure en quelques années, après l'Euro-2028 masculin pour lequel il sera épaulé par la République d'Irlande.

Il s'agira de la première Coupe du monde organisée sur le sol anglais depuis le Mondial masculin en 1966, année du seul titre des Three Lions.

Un total de "22 stades ont été proposés dans cette candidature - seize en Angleterre, trois au pays de Galles, deux en Écosse et un en Irlande du Nord - dans seize villes hôtes", ont précisé les fédérations des quatre pays dans un communiqué commun.

Ces détails n'ont pas encore été annoncés pour le Mondial-2031.

Parmi eux, ce sont les Anglaises qui forment la meilleure équipe actuelle, fortes de leurs deux Euros remportés de suite. Mais elles n'ont encore jamais remporté le Mondial, dont elles seront l'une des équipes favorites au même titre que l'Espagne, tenante du titre, au Brésil l'été prochain.

"Notre objectif est de faire du football féminin un sport vraiment mondial", a affirmé Gianni Infantino dans un propos liminaire -- qui a précédé un vote par applaudissements --, avant d'affirmer sa volonté de "combler l'écart qui existe, bien sûr (avec le football masculin, NDLR)".

Contesté par certains pour, entre autres, son projet d'ouverture de la Coupe du monde à des investisseurs privés (Fifa Forward Enterprise), soutenu par d'autres en vue d'une possible réélection à la tête de l'instance mondiale du football en mars prochain, Gianni Infantino n'a fait aucune allusion à cette élection lors de laquelle il fera face au Français Philippe Diallo et au Japonais Kozo Tashima.