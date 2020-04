Foot : Le dessous des cartes

Elles ont la forme d'un terrain de football et les couleurs de l'AC Milan. Dans le train, le car ou l'avion, sur un banc ou un coin de table, les cartes traversent les générations. À l'heure d'Internet, des smartphones et des jeux vidéo, elles poursuivent leur vie anachronique dans le milieu de football. Just Fontaine jouait au tarot ? Bingo, Adrien Thomasson aussi. Pourquoi ? Comment ? Petite histoire d'une grande tradition.

Le poker, ciment du Nantes de 1995

"On

Les réacteurs tournent à bloc, les cerveaux aussi. Quelque part au-dessus de la Méditerranée, quatre hommes jouent aux cartes à bord du Douglas DC-9 de la compagnie Alitalia. D'un côté, Franco Causio et Dino Zoff, deux joueurs de l'équipe nationale d'Italie, de l'autre, leur sélectionneur Enzo Bearzot - une pipe au bec - et Sandro Pertini, qui n'est autre que le président de la République italienne. Nous sommes à l'été 1982, et l'avion ramène à la maison la, qui vient de remporter le Mondial en Espagne, en battant la RFA 3-1 en finale. Il règne une ambiance détendue, mais sérieuse, presque consciencieuse dans le carré occupé par les joueurs de cartes. Trois choses sont posées au bord de la table : un paquet de cartes ouvert, un briquet non loin de Bearzot et puis, cet objet imposant, qui brille : la Coupe du monde. Pourtant, sur ce cliché si célèbre en Italie, ni Zoff, ni Causio, ni Bearzot, ni le président Pertini ne regardent le trophée Jules Rimet. Les quatre hommes n'ont d'yeux que pour leurs cartes, car ils sont en train de jouer auAinsi se déroula le vol retour des champions du monde italiens de 1982. Avant le bain de foule à l'atterrissage à Rome, il y eut cette partie de scopone pendant le vol, sous un beau ciel azur, du même bleu qui recouvrait leur maillot. Ce jour-là, le duo Zoff-Pertini (les paires étant croisées autour de la table) perd la partie, au grand désarroi du président, qui accusera d'abord Zoff de cette " défaite ", avant d'avouer, quelques années plus tard, que c'était de sa faute.À l'époque où il n'y avait ni Internet, ni ordinateurs, ni téléphones portables, ni tablettes, à quoi pouvaient ressembler les déplacements et les mises au vert des équipes de football ? L'Italie ne faisait pas exception, bien souvent, les joueurs et le staff dégainaient les cartes.