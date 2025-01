Foot: Le club saoudien d'Al-Hilal a résilié le contrat de Neymar

Neymar lors dun match entre Al-Ain des Emirats Arabes Unies, et Al-Hilal d'Arabie Saoudite de la ligue des champions élite de l'AFC, à al-Ain (Emirats Arabes Unis), le 21 octobre 2024 ( AFP / - )

Un an et demi et puis s'en va. Le club saoudien d'Al-Hilal a annoncé lundi soir avoir résilié le contrat de Neymar, ouvrant la voie à son retour dans le championnat brésilien.

"Al Hilal et Neymar sont convenus de résilier leur relation contractuelle d'un commun accord", a annoncé le club dans un message diffusé sur son compte X en anglais.

"Le club exprime sa gratitude et sa reconnaissance envers Neymar pour ce qu'il a apporté tout au long de son passage à Al-Hilal et lui souhaite du succès dans sa carrière", poursuit-il.

Après six années au Paris Saint-Germain, Neymar, qui aura 33 ans le 5 février, s'était engagé en août 2023 avec Al-Hilal accompagné d'un contrat en or estimé à plus de 100 millions d'euros par saison.

Mais le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne (79 buts en 127 matches) a très peu joué en Saudi League: il n'a disputé en tout et pour tout que sept matches avec le club de Ryad, pour un total famélique d'un but et trois passes décisives.

Sa première saison a été marquée par une grave blessure au ligament croisé du genou gauche subie en octobre 2023 lors d'un match avec la sélection brésilienne contre l'Uruguay.

Il a rejoué pour la première fois en compétition officielle le 21 octobre dernier, entrant en jeu à la 77e minute contre Al-Aïn, aux Emirats arabes unis, en Ligue des champions asiatique.

- Objectif Coupe du monde -

Son retour avait été salué par la Confédération brésilienne du football (CBF). "Après 369 jours (d'absence), la CBF est heureuse de voir Neymar de retour sur le terrain (...) Il représente la magie du football brésilien et il captive des fans du monde entier."

Mais deux semaines plus tard, le N.10 brésilien s'est de nouveau blessé, cette fois à une cuisse, s'éloignant à nouveau des terrains pendant plusieurs semaines.

"Il ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués. Les choses sont devenues difficiles pour lui, malheureusement", estimait récemment l'entraîneur portugais d'Al-Hilal, Jorge Jesus.

"Neymar reste un joueur exceptionnel, mais physiquement, il n’est pas prêt pour le championnat", ajoutait-il dans une interview à a plateforme brésilienne Globo.

D'après des médias brésiliens, l'attaquant passé par le FC Barcelone, désormais libre de tout contrat, pourrait faire son retour au Brésil, dans son club formateur de Santos.

Son objectif désormais est de retrouver un niveau suffisant pour espérer disputer la Coupe du monde 2026 qui se tiendra aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

"Je sais que c'est mon dernier Mondial, ma dernière chance. Je vais faire tout ce qui est possible", a-t-l expliqué début janvier sur CNN.

Le challenge est de taille. Neymar, présenté à ses débuts comme l'héritier du roi Pelé, a accumulé les succès sous le maillot du FC Barcelone avec Lionel Messi et Luis Suarez.

Mais après son transfert record au PSG en 2017 (220 millions d'euros), il a multiplié les déboires, entre blessures et polémiques extra-sportives.

Poussé vers la sortie en 2023 par la direction parisienne, en échec en Arabie saoudite, il va devoir se réinventer mais a peu de temps pour cela.