Foot: la vente de Lyon à John Textor reportée au 17 novembre

La vente de l'Olympique lyonnais au groupe contrôlé par le milliardaire américain John Textor a été reportée au 17 novembre, a annoncé lundi l'OL dans un communiqué.

La conclusion de cette vente évaluée à près de 800 millions d'euros, d'abord annoncée pour le 30 septembre, avait été reportée une première fois au 21 octobre.

"Eagle Football a informé OL Groupe que des discussions avancées étaient en cours avec des investisseurs identifiés en dette et fonds propres prêts à soutenir la transaction", précise le communiqué en rappelant que les engagements de l'Américain ne sont "soumis à aucune condition de financement".

Le patron historique de l'OL, Jean-Michel Aulas avait rappelé mi-octobre que la vente se faisait "sans conditions suspensives", ceci induisant des pénalités pour l'acheteur en cas de désistement. Le communiqué rappelle que si l'une des étapes prévues d'ici le 17 novembre n'est pas réalisée, cela ouvre droit à résiliation au bénéfice des actionnaires vendeurs.

"Des progrès substantiels ont été faits sur toutes les étapes": en ce qui concerne la dette du groupe Olympique Lyonnais, "tous les prêteurs ont donné leur consentement", des investisseurs identifiés sont "prêts à soutenir la transaction" et, outre les vérifications internes sur les prêteurs, il reste à obtenir les autorisations, notamment des autorités footballistiques, précise le communiqué.

Au travers de la société Eagle Football Holdings LLC, John Textor doit acquérir la totalité des actions et la moitié des Osranes (obligations convertibles en actions pour financer la construction du Groupama Stadium) détenues par Holnest - la holding de la famille Aulas -, plus la totalité des actions et des Osranes détenues par Pathé (Jérôme Seydoux) et par le fonds d'investissement chinois IDG Capitals.

Holnest détient 27,72% du capital. Pathé et IDG, qui ont respectivement 19,36% et 19,85%, avaient annoncé le 9 mars vouloir céder leurs parts.

OL Groupe a connu un "net rebond" de son activité avec un chiffre d'affaires en hausse de 42% (à 252,5 millions d'euros pour l'exercice 2021/2022, qui lui a permis de redresser la barre après une perte historique liée à la pandémie de Covid-19 (-107 millions) lors de l'exercice précédent, même si la holding affiche encore une perte nette de 55 millions d'euros.

Le club traverse aussi une mauvaise passe sportive, mais a mis fin samedi à une série de six matches sans victoire (5 défaites et un nul) en gagnant 2-1 à Montpellier et reste huitième à dix points de Lorient (3e) et Lens (2e) qui occupent les places qualificatives pour la Ligue des Champion, son objectif affiché.