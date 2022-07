Foot: "L'heure tourne en défaveur des Girondins", s'agace Lopez (Bordeaux)

Bordeaux n'a pas encore reçu les motifs ayant abouti à la rétrogradation administrative du club en National (3e div.), s'est agacé jeudi le président Gerard Lopez, pour qui "l'heure tourne en défaveur des Girondins" en vue d'un recours devant le CNOSF.

Alors que le club six fois champion de France est menacé de disparaître du monde professionnel s'il n'évolue pas en Ligue 2 la saison prochaine, ses dirigeants ont organisé une conférence de presse dans les nouveaux locaux du centre pro du Haillan après la confirmation mardi de leur rétrogradation par la commission d'appel de la DNCG, gendarme financier du football français.

"On n'a toujours pas reçu de motivation de la décision" de la DNCG, a indiqué Lopez, vêtu d'une veste de survêtement aux couleurs de son club. "Cela fait 48 heures. Soit elles sont très précises, soit il y a un problème."

Sans ces motivations, Bordeaux est dans l'impossibilité de déposer une demande de conciliation devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et selon Lopez, "le club court un risque majeur" alors que la reprise de la Ligue 2, où espèrent figurer les Girondins, est programmée dans trois semaines seulement, les 30 et 31 juillet.

"Nous allons arriver dans le week-end sans avoir pu saisir (le CNOSF, NDLR) en urgence. On n'est pas là pour mendier, on a le budget pour la Ligue 2, a-t-il ajouté. L'heure tourne, et elle tourne en défaveur des Girondins de Bordeaux".

Si le CNOSF ne donnait pas raison au club, ce dernier pourrait alors se tourner devant le tribunal administratif pour tenter d'obtenir gain de cause, mais là aussi le temps presse.

L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a estimé que l'exemple bordelais ne pouvait être comparé à ceux du Mans, Strasbourg ou Bastia, passés eux aussi devant le CNOSF ces dernières saisons, mais qui étaient eux en situation de faillite.

A l'inverse, les dirigeants bordelais se targuent d'avoir obtenu un avis favorable du tribunal de commerce concernant leurs projections budgétaires, et reprochent à la DNCG, avec les mêmes documents, d'avoir rendu une décision opposée.

Interrogé enfin sur le pourcentage de chances qu'il se donne de rester en L2, Lopez a répondu: "A 100 %. On a le budget pour la saison et la remontée de la dette. On a répondu point par point à toutes les demandes, par le texte mais aussi par des actes juridiques", a-t-il assuré.