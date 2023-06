Foot: fin d'une ère pour Benzema et Messi, proches de l'Arabie saoudite

Karim Benzema le 3 septembre 2022 lors d'un match de Liga entre le Real Madrid et le Real Betis. Après 14 saisons, 353 buts et 25 trophées sous le maillot du club espagnol, l'attaquant français s'en va ( AFP / Thomas COEX )

Après 14 saisons de gloire au Real Madrid et des adieux couverts d'hommages, le Ballon d'Or français Karim Benzema s'apprête à quitter l'Europe pour l'Arabie saoudite, sans doute accompagné par une autre légende, Lionel Messi, en négociations lui aussi avec un club saoudien.

En l'espace de 24 heures, le football européen a perdu deux de ses stars les plus marquantes et c'est l'ambitieux royaume saoudien qui semble en passe d'attirer à coups de centaines de millions de dollars de contrat ces deux joueurs âgés de 35 ans.

En six mois, l'anonyme championnat local va peut-être parvenir à raviver le souvenir des plus belles affiches du Championnat d'Espagne des années 2010 en réunissant sur ses terres Messi, Benzema et Cristiano Ronaldo, joueur d'Al-Nassr depuis l'hiver.

En Arabie saoudite, la chaîne de télévision d'Etat Al-Ekhbariya ne laisse plus le moindre doute sur la destination du N.9 français: elle assure que le club d'Al-Ittihad a conclu un accord "officiel" pour un contrat "record" de deux saisons avec le Tricolore.

Quant à Messi, officiellement parti du Paris SG samedi après son dernier match en France, il risque lui aussi de franchir le pas. Des hauts dirigeants du club d'Al-Hilal sont en effet à Paris pour tenter de conclure la venue du septuple Ballon d'Or, selon plusieurs sources proches des pourparlers qui en sont à la "dernière étape".

- "Une surprise" -

Cette révolution en formation sur la planète football n'a pu, néanmoins, effacer la folle journée de Karim Benzema, ovationné dimanche soir au stade Bernabeu, pour son dernier match avec son club de coeur.

Buteur sur penalty contre l'Athletic Bilbao (1-1) lors de la dernière journée sans grand enjeu, puis remplacé dans la foulée, il a reçu les acclamations d'un public ému et a été porté en triomphe par ses coéquipiers.

Le départ du "Nueve" ("Neuf", comme son numéro) avait été annoncé un peu plus tôt par le Real Madrid, qui n'a pas su convaincre son attaquant de rempiler pour un an de plus.

Son entraîneur Carlo Ancelotti a reconnu que sa décision avait "été une surprise pour nous tous": "Il est venu me voir ce (dimanche) matin me dire qu'il avait pris cette décision et je lui ai répondu que je respectais cette décision", a insisté le technicien italien qui a qualifié le Français de "légendaire, inoubliable".

"L'un des grands mythes de l'histoire du Real" (Emilio Butragueno), "une légende du football" (Eder Militao), "J'ai grandi avec toi" (Vinicius) ont enchaîné d'autres pour célébrer "KB9", auteur dans la soirée de son 354e et dernier but avec le légendaire maillot blanc, avant de faire l'impasse, comme les autres joueurs du Real, sur la zone mixte où les journalistes peuvent les questionner.

- 25 titres -

Karim Benzema en action lors de la demi-finale de Ligue des champions contre Manchester City dans le stade Santiago Bernabeu à Madrid le 9 mai 2023 ( AFP / Thomas COEX )

Pour la capitale espagnole, c'est la fin d'une ère. Celle d'un jeune buteur tricolore parti très tôt - en 2009, à 21 ans - rejoindre l'une des plus grandes écuries du continent. Celle d'un joueur complet, parfois décrié, longtemps resté dans l'ombre de l'insatiable Cristiano Ronaldo. Celle, enfin, d'un leader devenu incontestable dans ses dernières années en Espagne, les meilleures de sa carrière.

"C'est l'un des meilleurs joueurs que nous ayons jamais eus", l'a encensé le directeur des relations internationales du Real, l'ancienne star Emilio Butragueno: "Le football a tellement grandi ces dernières années grâce à des joueurs comme Karim".

"Benzvini, Vinzema... Peu importe", a écrit son coéquipier Vinicius sur son compte Instagram, "le résultat a toujours été le même: buts, rires, titres et, surtout, apprentissage. Quand le garçon de Sao Gonçalo, trop timide, est arrivé à Madrid en 2018, tu as été le premier à m'accueillir. Je n'oublierai jamais", a ajouté le Brésilien de 22 ans.

Karim Benzema pose avec le trophée de la Coupe du Roi le 6 mai 2023 après la victoire du Real Madrid face à Osasuna au stade de La Cartuja à Séville ( AFP / JAVIER SORIANO )

En 14 saisons dans la "Maison Blanche", Karim Benzema laisse une marque indélébile, avec 25 titres dont cinq Ligues des champions remportés.

Il part quasiment à son apogée: son dernier sacre européen, en 2022, lui a ouvert les portes du Ballon d'Or, le premier pour un joueur français depuis Zinédine Zidane en 1998.

- Hommage mardi -

Et sa dernière saison en demi-teinte - échec en demi-finale de C1 contre Manchester City, titre laissé à Barcelone en Liga - n'aura pas eu le temps d'effacer la trace laissée par "KB9" ces dernières années.

Karim Benzema brandit son Ballon d'Or le 22 octobre 2022 avant le coup d'envoi du match de Liga entre le Real Madrid et le Sévilla FC au stade Santiago-Bernabeu de la capitale espagnole ( AFP / JAVIER SORIANO )

Devenu capitaine, le N.9 a en effet clairement pris les commandes du jeu offensif du Real une fois CR7 parti, en 2018. Il est actuellement, derrière son ancien coéquipier, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club.

"La carrière de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme, et a représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir", explique le Real, laissant entendre que Benzema a décidé lui-même de ne pas prolonger son contrat.

Mais Benzema a fait son choix. Et le Real a déjà annoncé la tenue mardi 6 juin à 12h00 d'un hommage à son joueur, en présence du président du club Florentino Perez. Pour un dernier adieu.