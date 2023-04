Foot féminin, un plan sur le comex

La FFF, soucieuse de tourner la page de la séquence « Le Graët », vient de rendre public son plan de développement du foot féminin. Sera-t-il suffisant pour rattraper un retard français dont la fédération, et sa direction, portent largement la responsabilité ?

La crise qu’a traversée le foot féminin, réglée provisoirement par l’éviction de la sélectionneuse Corinne Diacre (qui réclame 6 millions d’euros en compensation), ne se limite pas à la fronde de quelques joueuses et à de piètres résultats sur le terrain. Le mal est plus profond. À sa façon, à peine arrivé en poste, Hervé Renard l’a souligné, aussi bien sur le fond que la forme, éclairant en retour un certain mépris subi par les femmes en crampons. Sa volonté de permettre enfin aux jeunes mères d’amener leur enfant avec elles lors des rassemblements ou sa prise de parole sur le choix des dates des matchs, ici en concurrence avec la C1 masculine, qui n’aide pas à mettre en valeur les Bleues, ont illustré l’ampleur du chantier. Plus largement, depuis la Coupe du monde à domicile en 2019, le sentiment d’une occasion ratée s’impose, jusque dans la bouche de l’internationale norvégienne et Ballon d’or Ada Hegerberg, évoluant à l’OL : « Changer les mentalités, c’est long, et cela demande du travail. Organiser une compétition et ne pas faire le suivi, ce n’est pas faire le travail. » Le constat était assez similaire à l’échelon amateur quant à la démocratisation de la pratique auprès des filles, certes en progrès malgré tout (la FFF revendique un peu moins de 180 000 pratiquantes sur 2,2 millions de licenciés, soit autant qu’en Suède.)

Un Jean-Michel Aulas omniprésent

Le plan, présenté le 13 avril, était donc attendu. Attendu déjà comme la preuve que la fameuse gouvernance du foot, dont son président par intérim Philippe Diallo annonce qu’elle est de nouveau en ordre de bataille, se concentre sur des objectifs structurants et ici quasi sociétaux, accompagné de Jean-Michel Aulas, membre du comité exécutif (COMEX), dont on sait l’attention qu’il porte au foot féminin. Il survient après deux belles victoires tricolores, et sonne comme une réorientation de la com fédérale post Le Graët, moins tapageuse ou sujette à polémique. Toutefois, les vieux réflexes demeurent, et notamment l’art subtil du déni. « Le panorama est positif sur le plan sportif et sur l’implication des femmes dans le football », a pu ainsi affirmer Philippe Dialo . De fait, le gr

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com