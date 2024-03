Foot et ramadan : la fièvre, saison 2

Il n’est un mystère pour personne que le sujet du mois de ramadan revient chaque saison perturber le foot français. Un malaise qui s’inscrit dans le contexte national français, un pays qui perd le sommeil autour de l’Islam et de la laïcité. Au milieu des joueurs, de la démagogie, et fort peu de ballon.

La guerre des prises de position. Habib Beye, entraîneur d’un Red Star filant tout droit vers la Ligue 2, s’est exprimé après leur dernier match de National. Une conférence de presse qui, pour une fois, a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Pour le club audonien, emblématique du 93 où existe une forte communauté musulmane, l’enjeu s’avère sensible. « Ce que je vois aujourd’hui, ce que j’entends, ce que je lis, malheureusement, c’est très dur à lire, très dur à entendre pour moi. Parce que j’appelle ça de la discrimination religieuse et qu’on ne peut pas se comporter de cette façon, a expliqué l’ancien Marseillais. On est en train de mettre les gens dans des cases. On est en train de diviser alors qu’on devrait aujourd’hui unir, cette logique de religion et surtout de partage. »

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com