Foot et Covid-19 : le prix du vide

Mis à l'arrêt complet à cause de la crise du Covid-19, le football européen ronge son frein, et panique légèrement à l'idée que les championnats en cours ne puissent plus aller à leur terme. Une éventualité qui pourrait faire perdre plusieurs centaines de millions d'euros aux formations du Big Five. De quoi permettre de dégager quelques scénarios et mesures potentiels, qui pourraient conditionner l'avenir économique du foot continental.



Covid moi les poches

Bernard Caïazzo est un homme inquiet. La Ligue 1, suspendue depuis le 13 mars en raison de la crise sanitaire du coronavirus, devrait reprendre "", selon le président du syndicat Première Ligue. Pendant ce temps-là, le football professionnel français sombre dans un gouffre financier d'une profondeur encore insondable. Caïazzo, lui, envisage déjà des pertes de "" avant de conclure que "". Même musique en Allemagne, où le président de la Ligue, Christian Seifert, craint que "" Seul remède à prescrire selon lui : finir, même à huis clos, la saison en cours, dans les temps impartis. Un scénario encore hypothétique, alors que la catastrophe sanitaire actuelle pourrait induire un confinement prolongé.Pour se préparer au pire, c'est le cabinet d'audit KPMG qui a décidé de jouer les oracles de mauvais augure, en tentant de modéliser les conséquences de ce qui constituerait le scénario le plus désastreux pour les grandes ligues de football européennes : l'arrêt définitif des championnats en cours. À en croire les estimations les plus pessimistes du cabinet, la Premier League pourrait perdre jusqu'à 1,2 milliard d'euros, la Liga 950 millions, la Bundesliga 750, la Serie A 650 et enfin, la Ligue 1, 400 millions.En valeur relative, la Premier League ne serait néanmoins pas la plus affectée. Si l'on effectue une comparaison avec l'ensemble des recettes du championnat anglais en 2017-2018, ce dernier accuserait une perte d'environ 22% de ses revenus totaux. Cette perte serait en revanche de 32% en Espagne, ou 31% en Italie par exemple, si l'on se livre à une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com