Foot/Equipe de France: Antoine Griezmann annonce sa retraite internationale

Le Français Antoine Griezmann avec le trophée de la Ligue des nations le 10 octobre 2021 à Milan ( AFP / FRANCK FIFE )

Le vice-capitaine de l'équipe de France et champion du monde 2018 Antoine Griezmann a annoncé lundi sa retraite internationale sur son compte X (ex-Twitter), "le coeur plein de souvenirs".

"Je clos ce chapitre de ma vie", a écrit "Grizi" (137 sélections, 44 buts), âgé de 33 ans, qui restait sur un Euro-2024 raté sur le plan personnel, malgré la demi-finale des Bleus.

"C'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France, après dix années incroyables", dit Griezmann dans la vidéo accompagnant son message.

"Il est temps aujourd'hui pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération", ajoute-t-il dans ce montage d'un peu moins de deux minutes montrant ses grands moments en sélection: la victoire en Coupe du monde en Russie, ses célébrations de l'Euro-2016, où il a marqué 6 buts et perdu en finale, ou ses larmes du quart de finale du Mondial-2014 perdu contre l'Allemagne.

Sa voix off accompagnant les images remercie "les supporters" et salue notamment le sélectionneur Didier Deschamps. "Merci à mon coach, votre confiance et votre accompagnement tout au long de ma carrière internationale ont été essentiels à mon développement en tant que sportif", dit-il.

Deux fois sur le banc pendant le dernier Euro, notamment lors de la demi-finale perdue contre l'Espagne (2-1), le joueur de l'Atlético Madrid assurait dans l'émission Téléfoot en septembre qu'il ne voulait pas arrêter de jouer en sélection.

"Non, pour moi l'équipe de France c'est quelque chose de très important, une fierté, j'ai toujours envie depuis tout petit", avait-il assuré. Il se disait "toujours là" en ayant "toujours envie de jouer pour représenter la France, après, à Deschamps de choisir".

Griezmann, milieu de terrain très polyvalent et capable de courir aux quatre coins du terrain, a longtemps été présenté comme le "chouchou" du sélectionneur français.