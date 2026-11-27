Des supporters marseillais affrontent des supporters du Levski avant le match de la 5e journée de la phase de groupe de Ligue Europa opposant l'Olympique de Marseille au PFK Levski Sofia au stade Vélodrome, à Marseille, le 26 novembre 2026 ( AFP / Justine MEDDAH )

Le parquet de Marseille a ouvert deux enquêtes vendredi après les graves incidents qui ont fait plusieurs blessés jeudi parmi les supporters bulgares du Levski Sofia et qui mettent l'OM sous la menace de graves sanctions de l'UEFA, qui a lancé ses propres investigations.

. Enquêtes et bilan

Sollicité par l'AFP, le parquet de Marseille a annoncé vendredi l'ouverture de deux enquêtes après ces incidents.

La première a été ouverte "du chef de violences volontaires aggravées (avec arme, en réunion et dans une enceinte sportive) commises à l'initiative des supporters marseillais", et l'autre "du chef d'incitation à la haine" après "des saluts nazis et provocations des supporters bulgares".

Les premiers bilans jeudi puis vendredi matin faisaient état d'une douzaine de supporters bulgares blessés, dont six ont été hospitalisés. Vendredi en milieu de journée, deux personnes étaient encore hospitalisées, dont une dont l'état reste sous surveillance, a-t-on appris auprès du parquet.

. Que s'est-il passé ?

Les incidents ont débuté une dizaine de minutes avant le coup d'envoi de cette rencontre de Ligue Europa, quand des centaines de supporters marseillais ont quitté en courant le Virage Sud pour se diriger vers la tribune Jean Bouin, l'une des tribunes latérales du stade Vélodrome, où sont notamment installés les officiels et la presse.

Plusieurs dizaines de supporters bulgares étaient installés en bas de cette tribune. Selon une source au sein d'un groupe de supporters de l'OM, plusieurs auraient "provoqué" les Marseillais, avec des insultes et des gestes.

Un mouvement de foule a suivi, les Marseillais semblant poursuivre un groupe de plusieurs dizaines de supporters bulgares. Ceux-ci ont finalement rejoint le parcage où étaient installés environ 500 fans du Levski.

Entretemps, des coups ont été échangés, certains Marseillais, cagoulés pour nombre d'entre eux, portant des mâts de drapeaux, a constaté l'AFP. Un supporter a même vidé un extincteur.

Autour du parcage bulgare, la situation s'est envenimée avec jets de projectiles et de fumigènes. Les agents de sécurité ont réussi à ramener le calme. Peu après le coup d'envoi, donné à l'heure prévue. Les supporters marseillais sont alors revenus vers le Virage Sud.

Les supporters marseillais allument des fumigènes à l'occasion du match de Ligue Europa entre l'Olympique de Marseille et le Levski Sofia, à Marseille, le 26 novembre 2026 ( AFP / Justine MEDDAH )

Le parcage bulgare est resté surveillé par un important cordon de CRS, avec quelques nouvelles montées de tension, à la pause notamment. L'OM s'est finalement imposé 1-0 et la fin de match s'est déroulée sans nouveaux incidents notables.

L'identité des supporters bulgares installés en tribune Jean Bouin et ciblés par les Marseillais n'était pas clairement établie vendredi.

"Ils faisaient partie de la délégation officielle du club, a cependant expliqué à l'AFP Petar Bouchnyakov, vice-président de l'une des associations de supporters du Levski, précisant qu'il n'était pas présent au stade.

"Il s'agit de 200 billets destinés à la délégation officielle du club : des employés, des membres de la direction et les familles des joueurs", a-t-il précisé.

. Réactions et condamnations

Le bilan et les images de chaos au Vélodrome ont entraîné des réactions politiques fortes. La présidente bulgare Iliana Iotova a ainsi dénoncé sur Facebook des images "effroyables" et une violence "inadmissible".

"Les autorités françaises doivent faire toute la lumière sur les circonstances des agressions et traduire leurs auteurs en justice, tandis que l'UEFA doit vérifier les conditions dans lesquelles la sécurité des supporters bulgares a été assurée dans le stade", a-t-elle écrit.

Emmanuel Macron a également condamné jeudi soir "avec la plus grande fermeté" les "actes de violence visant des supporters bulgares".

Le président français a assuré au Premier ministre bulgare Roumen Radev, en marge d'un sommet européen à Bruxelles, "que ces actes ne resteraient pas impunis", selon l'Elysée.

"Notre stade, comme notre ville, ne doit jamais être le théâtre ni de violences, ni d'incitations à la haine de l'autre dans ses plus sombres formes. Marseille est une ville fraternelle et les images d'hier soir abîment nos valeurs autant que celles du sport", a de son côté réagi le maire (DVG) de la ville, Benoît Payan.

. Que risque l'OM ?

Des supporters de l'OM avant le coup d'envoi du match de Ligue Europa contre le Levski Sofia, à Marseille, le 26 novembre 2026 ( AFP / Justine MEDDAH )

Une source au sein du club a également assuré vendredi que l'OM, qui avait déjà condamné les violences dans un communiqué jeudi soir, déplorait "sans aucune équivoque l'ensemble de ces incidents".

De même source, le club marseillais a également porté plainte contre X pour provocation publique à la discrimination et violences volontaires en réunion.

L'UEFA, qui a déclaré "condamner" les violences et incidents, a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête disciplinaire, qui pourraient aboutir à des sanctions pour les deux clubs. Des cris de singe et saluts nazis ont notamment été vus dans le parcage bulgare.

Côté marseillais, un ou plusieurs matches à huis clos partiel ou total sont possibles. Le club et le Virage Sud sont sous le coup d'une sanction avec sursis depuis des incidents lors d'un match face à l'Atalanta Bergame en novembre 2025.