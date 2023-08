Foot: déconvenues pour Lens et Lyon, Monaco et Rennes débutent bien

Le milieu de Brest Romain Del Castillo (c) ùmarque contre Lens, le 13 août 2023 à Brest ( AFP / Fred TANNEAU )

Lens et Lyon ont débuté la saison de Ligue 1 par deux grosses déconvenue à Brest (3-2) et à Strasbourg (2-1), dimanche, au contraire de Monaco et Rennes, larges vainqueurs de Clermont (4-2) et de Metz (5-1).

Les Sang et Or, dauphins du PSG en 2022-2023, pensaient avoir fait le plus dur en menant 2-0 au bout de 22 minutes. Mais les Brestois sont parvenus à renverser la situation, avec un doublé de Romain Del Castillo sur penalty à la clé, et à faire craquer les Nordistes, qui ont terminé la rencontre à dix après l'exclusion d'Adrien Thomasson (82e).

Ce résultat n'est guère rassurant pour les Lensois qui ont été particulièrement amoindris cet été avec les départs de deux de leurs leaders et artisans de leur belle aventure lors de l'exercice précédent, le milieu et capitaine Seko Fofana (Al-Nassr) et l'attaquant Loïs Openda (RB Leipzig).

Pour Lyon, la situation est également inquiétante. Avec un recrutement encadré par la DNCG, le gendarme financier du football français, et un mercato qui n'avance pas, l'OL de Laurent Blanc est en plein doute, que la défaite à Strasbourg (2-1) ne fait qu'aggraver.

Le capitaine monégasque Wissam Ben Yedder auteur d'un doublé contre Clermont, le 13 août 2023 à Clermont-Ferrand ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le retour sur les pelouses de L1 s'est beaucoup mieux déroulé pour les Monégasques, qui sont revenus de Clermont avec une victoire. La partie avait très mal démarré pour l'ASM avec une grosse boulette du gardien suisse Philipp Köhn, censé apporter de la sérénité dans la cage après les errements de son prédécesseur Alexander Nübel.

Heureusement pour Monaco, Vanderson, Ben Yedder à deux reprises puis Maghnes Akliouche ont remis leur équipe dans le droit chemin. Le club avait décidé de maintenir dans le groupe Wissam Ben Yedder, récemment mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Le parquet avait demandé la détention du joueur, mais celle-ci a été refusée par le juge des libertés et de la détention.

L'attaquant belge de Rennes Jeremy Doku, auteur d'un des cinq buts des Rennais dimanche contre Metz en Ligue 1 ( AFP / LOU BENOIST )

Rennes, prétendant sérieux au podium, s'en est aussi très bien tiré avec une démonstration contre Metz à domicile (5-1).

Nantes, sauvé de justesse de la relégation, a été surpris par Toulouse à la Beaujoire (2-1) et a perdu son gardien Alban Lafont, sorti sur une civière en seconde période. Le promu havrais a eu plus de réussite en décrochant un point à Montpellier (2-2).