Foot : décès de l'entraîneur iconique du RC Lens Daniel Leclercq

Après avoir marqué le RC Lens de son empreinte il y a plus de 20 ans, Daniel Leclercq est décédé à l'âge de 70 ans, a annoncé vendredi le club artésien. Figure atypique et apôtre du « football panache », il avait mené le club au titre de champion de France en 1998. Daniel Leclercq, qui avait gagné le surnom de « Druide » autant pour ses qualités de technicien que pour son physique reconnaissable à sa chevelure blanche éparse, s'est éteint des suites d'une embolie pulmonaire, selon le quotidien La Voix du Nord.

« C'est une partie du RC Lens qui s'en va », a déclaré à l'Agence France-Presse Gervais Martel, ancien président du club. « Il a d'abord été un grand joueur, puis, comme entraîneur, il nous a amenés au plus haut, c'était impensable d'être champion de France. Je ne sais pas si on revivra ça un jour. Il avait une exigence de tous les instants, et cela rassurait les joueurs, même si parfois ils le craignaient. »

« On a redonné la fierté aux gens »

Homme du Nord, né à Trith-Saint-Léger, dans la banlieue de Valenciennes, Leclercq a fait toute sa carrière d'entraîneur dans cette région et dans la Belgique voisine, avec notamment des mandats comme entraîneur de Lens (1997-1999) puis comme directeur sportif du club artésien (2008-2011) et deux passages au VAFC (1986-1987 puis 2003-2005). Mais avant d'écumer les bancs de Bauvin, Bavay, Guesnain, Billy-Berclau, la Louviéroise (en

