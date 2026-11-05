Foot: Cristiano Ronaldo abandonne définitivement l'équipe du Portugal

Cristiano Ronaldo lors du match de Coupe du monde 2026 contre l'Espagne, le 6 juillet 2026 à Dallas, au Texas ( AFP / Thomas COEX )

Cristiano Ronaldo a mis fin jeudi à sa carrière internationale, un parcours de 23 ans sous les couleurs du Portugal marqué par de multiples records individuels et un sacre à l'Euro-2016, mais terni par l'image finale d'un ego en décalage avec ses capacités déclinantes.

"Le jour est arrivé de rendre le maillot N.7 de notre sélection à tous (...) Je mets fin à un chemin qui a commencé en août 2003 et qui a changé ma vie pour toujours", a déclaré le quintuple Ballon d'or de 41 ans, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Le natif de Madère reste pour l'heure joueur du club saoudien d'Al-Nassr, mais il avait déclaré cet été que cette saison serait "probablement" la dernière de sa carrière.

En sélection, il arrête ainsi ses compteurs stratosphériques à 146 buts en 234 matches, deux records mondiaux chez les hommes, mais la fin de son histoire avec la Seleçao a été précipitée par son clash avec le sélectionneur Jorge Jesus, accusé de manque de respect pour l'avoir cantonné à un rôle de remplaçant puis l'avoir fait s'échauffer sans le faire entrer en jeu, lors d'un match contre la Norvège fin septembre.

Après avoir claqué la porte du rassemblement de l'équipe nationale à la suite de cet incident, "CR7" a écopé d'une sanction symbolique de 30 jours de suspension et 255 euros d'amende. La Fédération portugaise avait ouvert la porte à son retour, mais l'icône planétaire a annoncé jeudi qu'il ne reviendrait plus.

Contraste avec Messi

"Merci pour tout, CAPITAINE !", a réagi la Fédération portugaise de football, saluant la carrière du joueur, décrit comme "le symbole ultime de l'âme de notre Seleçao".

L'instance a également fait part de sa "volonté ferme et profonde d'organiser (...) un hommage à la hauteur de l'immense carrière de Cristiano Ronaldo".

Répartition des buts marqués par Cristiano Ronaldo avec le Portugal selon la compétition, entre sa première sélection en 2003 et sa retraite internationale annoncée en novembre 2026 à l'âge de 41 ans ( AFP / Sabrina BLANCHARD )

"Je dois accepter sa décision, mais il restera toujours dans le cœur des Portugais et de la Seleçao", a déclaré Jorge Jesus au micro de la chaîne de la fédération.

"M E R C I. Ce que tu as fait sur le terrain pour le Portugal résonnera pour l'éternité", a pour sa part écrit le Premier ministre Luis Montenegro, parmi les nombreuses réactions d'émotion et de gratitude que la nouvelle a provoquées au sein de la société portugaise.

Lors du Mondial-2026, son dernier grand tournoi, Cristiano est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer lors de six coupes du monde, mais la compétition s'est terminée sans éclat pour le Portugal, éliminé en huitièmes de finale par l'Espagne (1-0), la future championne.

Le contraste est saisissant avec son éternel rival Lionel Messi, arrivé en finale avec une Argentine bâtie autour de lui et toujours prête à le suivre.

Vainqueur en club de cinq Ligues des champions avec Manchester United et le Real Madrid, Ronaldo a longtemps porté les ambitions portugaises sans parvenir à les transformer en trophées.

L'Euro 2016 "restera pour toujours"

Son plus grand exploit reste la victoire au championnat d'Europe en 2016, quatre ans après une demi-finale perdue à l'Euro-2012.

Mais la finale contre la France à Paris restera tout de même un moment en clair-obscur pour Cristiano Ronaldo, sorti en larmes sur blessure après une vingtaine de minutes de jeu, voyant ensuite Eder endosser le costume du héros providentiel avec son but décisif en prolongation (1-0).

Cristiano Ronaldo lors du match de Coupe du monde 2026 contre l'Espagne, le 6 juillet 2026 à Dallas, au Texas ( AFP / Thomas COEX )

"J'ai gagné l'Euro-2016 et, pour moi, c'est aussi important que le Mondial. Cela restera pour toujours", a-t-il affirmé.

Le Portugal, qui a dû attendre l'avènement de l'ère Ronaldo pour s'offrir ses premiers titres, a ensuite remporté la Ligue des nations à deux reprises, lors de sa première édition en 2019 puis à nouveau en 2025.

Après ses débuts internationaux en août 2003, à 18 ans et demi, "CR7" a disputé son premier grand tournoi international à domicile. L'Euro-2004 avait très bien commencé pour lui, car il a marqué son tout premier but pour le Portugal dès le match inaugural qui s'est pourtant terminé par une défaite face à la Grèce (2-1).

La Seleçao est arrivée jusqu'à la finale de Lisbonne mais s'est de nouveau inclinée face à la Grèce (1-0), et le jeune Ronaldo a versé des larmes amères qui, cette fois, ne se sont pas transformées en larmes de joie.