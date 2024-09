Foot: Coup de tonnerre, Griezmann arrête l'équipe de France

Le milieu de l'équipe de France Antoine Griezmann lors d'un match contre l'Irlande le 7 septembre 2023 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Coup de tonnerre dans le ciel Bleu: Antoine Griezmann a annoncé lundi sa retraite internationale à 33 ans, après avoir pourtant assuré vouloir continuer en équipe de France, la privant d'un des meilleurs joueurs de son histoire.

"Grizou" (137 sélections, 44 buts) ne battra pas le record de capes. Il raccroche la tunique à la troisième place derrière Hugo Lloris (145) et Lilian Thuram (142), à égalité avec Olivier Giroud qui a pris sa retraite internationale cet été.

"C'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France, après dix années incroyables", dit Griezmann dans une vidéo sur son compte X, expliquant vouloir "tourner une page" et "laisser place à la nouvelle génération".

Un montage d'un peu moins de deux minutes montre ses grands moments en sélection: la victoire en Coupe du monde en Russie, ses célébrations de l'Euro-2016, où il a marqué 6 buts et perdu en finale, ou ses larmes du quart de finale du Mondial-2014 perdu contre l'Allemagne, mais aussi des instants de complicité de vestiaire.

Le vice-capitaine restait sur un Euro-2024 raté sur le plan personnel, deux fois sur le banc pendant la compétition, notamment lors de la demi-finale perdue contre l'Espagne (2-1). Mais le joueur de l'Atlético Madrid assurait dans l'émission Téléfoot en septembre qu'il voulait poursuivre.

- "Monument" -

Le milieu de l'équipe de France Antoine Griezmann lors d'un match amical contre le Luxembourg à Metz le 5 juin 2024 ( AFP / FRANCK FIFE )

"Pour moi l'équipe de France c'est quelque chose de très important, une fierté", avait-il assuré, ayant "toujours envie de jouer pour représenter la France, après, à (Didier) Deschamps de choisir".

Le sélectionneur "prend acte" avec "beaucoup d'émotion" de cette décision, dans un message transmis par l'encadrement des Bleus.

"Au terme d'une réflexion longue et aboutie, Antoine a décidé de mettre un terme à sa magnifique carrière internationale. Nous avons eu une longue discussion à ce sujet récemment", ajoute "DD", parlant de "courage", de "lucidité" et d'"honnêteté" de son joueur.

Deschamps qualifie Griezmann de "monument du football français, l'un des plus grands joueurs de son histoire" et salue "un altruisme rare chez les joueurs offensifs".

"On a souvent dit qu'Antoine était mon chouchou. Nous avions effectivement noué une relation très forte, qui restera intacte. Du fond du cœur, merci pour tout, mon Grizou", conclut le sélectionneur, qui doit annoncer jeudi sa liste pour les matches de Ligue des nations contre Israël et la Belgique.

Dans son message, Griezmann remercie également Deschamps dont la "confiance" et l'"accompagnement" ont été "essentiels à (son) développement en tant que sportif".

Philippe Diallo, le président de la Fédération, a également salué "l'indéfectible amour d'Antoine Griezmann pour le maillot bleu" qui est devenu "une légende de l'équipe de France et du football français, mondial".

- "Voir la nouvelle génération briller" -

Le vice-capitaine de l'équipe de France Antoine Griezmann passe devant le trophée de la Coupe du monde à l'issue de la finale perdue contre l'Argentine le 18 décembre 2022 à Lusail au Qatar ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Il avait assuré avoir digéré la déception de ne pas hériter du brassard de capitaine de Lloris après le Mondial-2022, échu à Kylian Mbappé.

Ce dernier a salué "un joueur d'exception". "Certains pourront penser que c'est trop tôt de s'arrêter tout de suite mais je comprends et respecte ta décision", a ajouté Mbappé.

Griezmann, joueur très polyvalent et capable de courir aux quatre coins du terrain, va manquer aux Bleus, qu'il fréquente depuis un France - Pays-Bas (2-0) du 5 mars 2014.

"Je suis convaincu que l'avenir est prometteur et j'ai hâte de voir la nouvelle génération briller", assure le milieu de l'Atlético, aussi félicité par son club au lendemain du nul arraché dans le derby contre le Real Madrid (1-1): "Tu as marqué l'histoire avec ta sélection".

"Porter ce maillot a été un honneur et un privilège depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier" , ajoute Griezmann, mettant en avant "la chance de vivre des moments extraordinaires comme celui de devenir champion du monde" et d'avoir joué "aux côtés de coéquipiers exceptionnels".

Le milieu de l'équipe de France Antoine Griezmann célèbre avec les supporters du Stade de France son but marqué contre la Bulgarie en amical le 8 juin 2021 ( AFP / FRANCK FIFE )

Le milieu offensif remercie aussi les supporters. Il avait été le seul à saluer le public au Parc des Princes malgré la défaite contre l'Italie (3-1) en septembre.

C'était son avant-dernier match en Bleu. Il est parti sur une victoire contre la Belgique (2-0) à Lyon.