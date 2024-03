Foot: ça se complique pour Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques

L'attaquant vedette des Bleus Kylian Mbappé lors d'un match de qualification pour l'Euro, contre la Grèce, le 21 novembre 2023 à Athènes ( AFP / Aris MESSINIS )

Les chances de voir Kylian Mbappé participer aux JO de Paris cet été, comme il en avait le désir, se sont largement amoindries après les propos de Didier Deschamps et de Thierry Henry, qui ont largement exposé jeudi les nombreux obstacles à lever pour embarquer la star des Bleus dans l'aventure olympique.

Kylian Mbappé, leader de l'équipe de France et du PSG, a, à de nombreuses reprises, fait savoir qu'il rêvait de disputer les JO à domicile, en bénéficiant du règlement qui autorise chaque équipe à ajouter trois joueurs au-delà de la limite des 23 ans dans son effectif.

Un rêve quelque peu douché après les interventions de Deschamps et de Henry lors des annonces de leurs listes pour des matches amicaux en préparation de l'Euro-2024 pour les A, des JO, pour les Bleuets.

"C'est très difficile sur un plan psychologique et physique de pouvoir enchaîner deux compétitions comme ça, l'été, sans avoir eu de vacances", a affirmé Deschamps, interrogé sur la possibilité de voir son capitaine participer aux deux grands rendez-vous de l'été.

Dans la foulée, Henry a estimé de son côté que la décision de sélectionner ou non Mbappé était "dans les mains du club" du joueur, les JO ne faisant pas partie des dates Fifa et les équipes n'ayant donc pas l'obligation de libérer leurs éléments.

Mbappé, qui a annoncé à ses dirigeants qu'il quitterait le PSG l'été prochain, aura donc besoin négocier avec son prochain employeur, qui devrait être le Real Madrid, s'il veut participer aux Jeux olympiques. Ce qui pourrait s'avérer très compliqué.

"Les équipes ont besoin de leurs joueurs en début de saison", a encore rappelé Henry. Plus encore lorsque ces joueurs, comme Mbappé, sont des figures de proue de leur effectif, sur lesquels ils ont investi énormément d'argent.

Depuis plusieurs saisons maintenant, les grands clubs européens, dont le Real Madrid, ont pris l'habitude d'effectuer des tournées de pré-saison en Amérique du Nord ou en Asie pour y signer des contrats commerciaux fondamentaux pour leur développement.

- "Pas de certitudes" -

Le sélectionneur des Espoirs français Thierry Henry, le 19 janvier 2024 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Il est difficilement envisageable de voir le futur club de Mbappé se passer de son plus beau joyau au moment de se produire à l'autre bout du monde.

Thierry Henry n'a pas définitivement écarté l'idée de disposer de Mbappé pour le tournoi olympique, mais il a répété avec force qu'il y avait une incertitude quant à sa présence fin juillet sur le terrain des Jeux.

"Je n'ai pas de certitudes, a assené l'ancienne gloire d'Arsenal. Je suis à la merci d'un oui ou d'un non de la part d'un club. Et même si j'obtiens son accord et que ce club change d'entraîneur entre temps, qui me dit que je l'aurai encore à ce moment-là?"

D'autant que le temps presse. Plus tôt, "DD" avait ajouté que si certains de ses joueurs devaient disputer les JO de Paris, les noms devraient être connus avant le début de la préparation de l'Euro, qui "reste prioritaire".

"Pour qu'il n'y ait pas de parasitage, à partir du moment où nous serons en stage de préparation à Clairefontaine, les choses seront claires, ceux qui iront, ceux qui n'iront pas", a développé Deschamps.

Parce que Kylian Mbappé n'est pas le seul cadre des Bleus à avoir fait acte de candidature pour participer aux JO.

Antoine Griezmann, irrésistible avec l'Atletico Madrid cette saison, avait également montré son intérêt pour Paris-2024 en septembre dernier: "Je l'ai déjà dit ouvertement, je l'ai dit dans le vestiaire à Madrid, je le dis ici (en équipe de France), c'est un rêve pour moi, un objectif".

"Tout le monde est candidat, même Papin et Cantona", a encore plaisanté Henry, avant de marteler une nouvelle fois: "il y a la réalité des clubs".

"Je souhaite beaucoup de courage à +Titi+, je souhaite pour lui qu'il puisse avoir un oui ferme et définitif" des trois joueurs au-delà de 23 ans retenus, "mais ce ne sera pas évident", a conclu DD.