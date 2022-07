Foot: Bordeaux Métropole vote un nouvel étalement de la dette des Girondins

Pour "sauver" les Girondins de Bordeaux de la "liquidation", la métropole de Bordeaux a validé jeudi un nouvel étalement de la dette et des engagements dus par le club de football relégué administrativement en National (3e division).

Les élus de cette collectivité, qui regroupe 28 communes, ont voté, avec 101 voix pour et trois contre, pour étaler jusqu'à "fin 2026" de la dette due et des loyers redevables pour l'occupation du stade Matmut Atlantique pour cette saison et la prochaine.

Une décision similaire, lissant les loyers du club jusqu'en 2025, avait été prise en 2021 pour "accompagner" la reprise du club, déjà en grande difficulté financière, par l'homme d'affaires Gérard Lopez.

"Si on ne met pas d'argent pour sauver le club, on perdra tout l'argent qu'on a investi (...), s'il y avait une liquidation, notre créance de 15 millions d'euros aujourd'hui, c'est zéro demain", a prévenu le président (PS) de la métropole Alain Anziani, devant les élus qui ont appelé à "l'union sacrée" pour "sauver le club".

"La question, c'est: est-ce qu'on accepte la liquidation d'une société de 200 à 300 personnes plus les conséquences sur ses sous traitants ?", a ajouté M. Anziani.

Le club six fois de champion de France, relégué administrativement en National (3e division) par la commission d'appel de la DNCG, gendarme financier du football français, est menacé de disparition s'il n'évolue pas en Ligue 2 la saison prochaine, selon ses dirigeants.

Dès que les motivations de la DNCG seront obtenues par ses dirigeants, le club ainsi que les élus locaux comptent se tourner vers le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou à défaut vers le tribunal administratif, pour avoir le droit de jouer en L2.

Pour Pierre Hurmic, maire EELV de Bordeaux, qui a appelé à se rendre à la manifestation de soutien organisée samedi (16h) dans les rues de la ville par les supporters du club, le maintien des Girondins dans le monde professionnel est "une décision qui a un enjeu politique et territorial très important, qui nécessite la mobilisation de tous et de toutes" car "ce n'est pas qu'un club de foot, c'est notre patrimoine historique".