Foot à cinq : deux Frenchies à la conquête du marché américain

Depuis le troisième étage de ce vieil entrepôt de Brooklyn (New York, Etats-Unis), la vue sur la baie et la statue de la Liberté est imprenable. Il y a encore quelques années, cet immeuble new yorkais était à l'abandon, perdu dans une bataille politique entre des Républicains qui souhaitent transformer les bâtiments industriels en locaux commerciaux et des Démocrates qui veulent les garder pour accueillir les emplois réservés aux classes moyennes. Depuis deux ans, deux Français l'ont réhabilité pour installer des pelouses synthétiques et exporter le foot à cinq. Dans le milieu du soccer, les deux se sont fait un petit nom. Jean-David Tartour n'est autre que l'un des fondateurs de « Five », qui domine, avec « Urban Soccer », le marché du foot à cinq dans l'Hexagone.Le second, Jérôme Méary, longtemps recruteur pour la Major League Soccer (le championnat américain) a amené de nombreux joueurs européens outre-Atlantique pour y prolonger leur carrière, et parfois obtenir un dernier et juteux contrat. Pour résumer, l'un a fait jouer son savoir-faire dans ce business, l'autre son carnet d'adresses.Un marché en pleine explosion Jérôme Meary et Jean-David Tartour partent à l'assaut de l'Amérique du Nord. DR En 2016 quand l'idée naît, les deux hommes ne se connaissent pas. Jean-David se rend aux Etats-Unis pour prendre des informations, rencontrer les bonnes personnes. Tous les chemins le mènent à Jérôme, qui fait office de pont entre les deux continents. Mais pourquoi partir à l'assaut de l'Amérique du Nord, où le soccer ne fait pas partie des sports dits traditionnels ?« Le phénomène est devenu mondial peu près en 2010 : au Japon, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, explique Jean-David Tartour. Donc on a vite compris que ce n'était pas qu'un marché français, anglais, allemand ou italien. Et le dernier gros marché qui existe dans le foot avec un potentiel ...