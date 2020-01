Fongicides SDHI : l'ombre d'un nouveau scandale sanitaire

Contre les fongicides SDHI, il y a urgence répètent les scientifiques. Deux associations, Générations futures et Nous voulons des coquelicots, réclament donc ce mardi l'interdiction de trois de ces produits très utilisés dans l'agriculture mais aussi sur les terrains de sport...« Techniquement, nous adressons une lettre pour demander le retrait des autorisations de mise sur le marché du Keynote (Bayer), du Librax (BASF) et de l'Aviator X pro (Bayer), précise Me François Lafforgue. Ces produits ont la particularité de cumuler tous les méfaits des fongicides de la famille des SDHI. »« Il y a urgence à protéger les populations »Si l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation) répond non, les associations auront deux mois pour attaquer devant le tribunal administratif de Lyon, où sont localisés les sièges de ces entreprises. « Nous ne l'espérons pas, il y a urgence à protéger les populations », poursuit l'avocat, qui a déjà attaqué deux autres pesticides (Closer et Transform). Ils avaient fini par être retirés du marché.Une tribune signée par 400 scientifiques, publiée ce mardi dans le quotidien le Monde, appuie leur demande. Cela fait déjà deux ans que des chercheurs tirent la sonnette d'alarme contre ces substances après avoir découvert que les inhibiteurs de la succinate déshydrogénase -- SDHI en abrégé -- s'attaquent sans faire de différence à la fonction respiratoire des champignons qui ravagent les récoltes (c'est leur rôle) mais aussi à celle des vers de terre, des abeilles et des hommes ! LIRE AUSSI > Alerte sur les fongicides SDHI : une étude de l'Inserm démontre leur toxicité« L'Anses est prévenue mais elle a fait la sourde oreille avant de missionner des pseudo-experts. Aujourd'hui, elle continue de nier le danger », regrette Fabrice Nicolino, qui emmène le mouvement Nous voulons des coquelicots. « Selon les études que nous avons réalisées en ...