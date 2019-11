Fonds vert pour le climat : enfin plus utile à l'Afrique !

Le Fonds vert pour le climat (FVC) jouait son avenir à Paris. Le 24 et 25 octobre, les pays donateurs, signataires de l'accord de Paris, se sont réunis pour reconstituer les ressources du fonds. Les annonces ont été à la hauteur avec 9,8 milliards de dollars pour la période 2020-2023, soit très proche de la première capitalisation de 10,3 milliards de dollars qui couvrait pour la période 2015-2018. À la veille de la COP25 prévue à Madrid à partir du 2 décembre, le Fonds vert pour le climat (FVC) devait en effet lever un minimum de financements pour garder une certaine crédibilité.Lire aussi Fonds vert pour le climat ? Hela Cheikhrouhou : « L'Afrique n'a pas été bien servie jusqu'ici par les finances climatiques »Créé en 2009, mais lancé effectivement avec une levée de fonds en 2015 lors de la COP21, à Paris, le FVC a pour objectif de financer des projets dans les pays en développement afin de lutter contre les effets du changement climatique et de les accompagner dans leur transition vers un modèle de croissance durable. Le fonds, dont le siège est en Corée, a déjà soutenu plus d'une dizaine de programmes dans près de 100 pays pour une enveloppe de globale de 5 milliards de dollars. Et chaque milliard investi dans le fonds génère près de 3 milliards de financement supplémentaire.« Nous sommes honorés de la confiance de la communauté mondiale dans la capacité du fonds d'aider les pays et les communautés à...