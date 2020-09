Fonds de solidarité: Le Maire pour son maintien "tant que la crise est à son plus haut"

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est dit vendredi favorable au maintien du fonds de solidarité en faveur des petites entreprises et des indépendants des secteurs les plus touchés par la crise, tant que celle-ci est "à son plus haut".

"Nous allons regarder (...) jusqu'à quand nous allons maintenir ce fonds de solidarité et avec quelles modalités. Je suis favorable à ce qu'on le maintienne tant que la crise est à son plus haut, c'est le cas actuellement", a affirmé Bruno Le Maire sur BFMTV.

Mis en place en mars pour soutenir les très petites entreprises, les travailleurs indépendants et les micro-entrepreneurs, il a été prolongé jusqu'au 31 décembre pour ceux travaillant dans les secteurs les plus touchés par la crise.

Il permet le versement d'une aide forfaitaire mensuelle d'au moins 1.500 euros par mois, et jusqu'à 10.000 euros dans certains cas.

Outre la prolongation du fonds qu'elle souhaitait, la Fédération nationale de auto-entrepreneurs (FNAE) propose également dans un communiqué de l'ouvrir "avec une aide dégressive et le rendre accessible à tous les secteurs, en exigeant un justificatif de diminution du chiffre d'affaires en contrepartie", ce qui permettrait selon elle de sauver "environ 200.000 à 300.000 auto-entreprises".

Le nouveau syndicat Indépendants.co, qui affirme représenter les entreprises indépendantes, a aussi réagi, en notant le "maintien des critères sectoriels d'accès au fonds de solidarité et l'absence de mesures adaptées aux travailleurs indépendants", pour "tirer la sonnette d'alarme sur les conséquences économiques et sociales de cette impasse".

"Sans surprise, le gouvernement a acté sa décision d'exclure 2 millions d'indépendants de la solidarité nationale", critique-t-il encore dans un communiqué.

"Nous sommes de toute évidence très déçus par l'absence de mesures destinées aux indépendants C'est regrettable, mais nous allons poursuivre le dialogue", ajoute sa porte-parole Hind Elidrissi.

"On rentre dans les moments difficiles de la crise, avant que nous nous redressions (...) donc je pense que ce n'est pas le moment de retirer des dispositifs qui soutiennent les plus fragiles", a argumenté le ministre.

Il a toutefois estimé que "l'économie va mieux qu'il y a quelques mois", avec des indicateurs "plutôt positifs et qui montrent que nous sommes dans la bonne direction".

Il a notamment cité la confiance des entrepreneurs, ainsi que la consommation des ménages, qui a redémarré depuis le déconfinement mi-mai, et dont le dynamisme est clé pour la reprise économique du pays.

En conséquence il a estimé que la France pourrait "faire mieux que les -11% de récession", prévu à ce jour par le gouvernement pour 2020.

"Nous aurons probablement une récession un peu moins forte que prévue" cette année, a-t-il ajouté. Le gouvernement annoncera sa nouvelle prévision fin septembre, au moment de la présentation du projet de budget pour 2021.