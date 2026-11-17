Fonctionnaires, jeunesse, salariés du privé : une colère qui converge malgré des cortèges moins fournis

Des membres des Jeunes Communistes manifestent à Paris le 17 novembre 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Plus de 100.000 personnes, lycéens, étudiants, retraités, salariés du privé, ont de nouveau défilé mardi autour d'un large éventail de revendications, à l'appel des syndicats d'agents publics pour obtenir de meilleures rémunérations, tandis que de nouvelles mobilisations se profilent.

La journée a réuni selon la CGT et l'intersyndicale d'Ile-de-France plus de 500.000 personnes dont 175.000 à Paris.

Le ministère de l'Intérieur a pour sa part décompté 146.000 manifestants en France et la préfecture de police 28.000 dans la capitale.

À Marseille et Toulouse, environ 5.000 personnes avaient été recensées par la préfecture et respectivement 80.000 et 20.000 selon les syndicats, en baisse par rapport au 5 novembre.

Des milliers de personnes ont également défilé à Lille, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, La Rochelle ou Metz, avec là aussi visiblement moins de monde que lors des précédents rendez-vous, selon des journalistes de l'AFP.

Le ministère de l'Action et des Comptes publics a recensé 2,79 % d'agents grévistes à la fin de la journée dans la fonction publique de l'État — agents des ministères, des préfectures ou des rectorats notamment. Ils étaient près de 10 % le 5 novembre.

Les taux de grévistes sont de 2,52 % dans la fonction publique territoriale et de 2,60 % dans l'hospitalière.

"C'est mon deuxième jour de grève et je comprends qu'on soit moins parce que ça pèse à la fin du mois", a expliqué à l'AFP Emma, contractuelle dans une administration locale qui défilait à Bayonne et n'a donné que son prénom.

La CGT appelle à de nouvelles mobilisations dans les jours à venir. Parmi elles, une manifestation nationale des retraités le 19 novembre, une journée européenne d'action le lendemain, ou encore une nouvelle journée contre la vie chère samedi.

Jeunesse mobilisée

Présent à la manifestation de Paris, le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a estimé que "la répression se durcissait" à l'égard des jeunes.

Ces derniers restaient très mobilisés, ont constaté des journalistes de l'AFP, après que l'Interfac IDF, qui se présente comme l'assemblée générale des étudiants des facultés franciliennes, et l'intersyndicale de la jeunesse (USL-Fage-Unef-Union étudiante) avaient annoncé rejoindre l'appel à la grève et à la mobilisation.

"On est stressé pour nos études, mais quand on a une vingtaine de flics tous les matins devant le lycée, on n'a qu'une envie : continuer à protester", a expliqué dans le cortège parisien Mathilde, 17 ans, en terminale au lycée Turgot.

À Toulouse, plusieurs blocus de lycées ont été levés par les forces de l'ordre dans la matinée, certains au prix d'une "répression très violente", a dénoncé auprès de l'AFP Martin Ramel-Brossard de l'Union syndicale lycéenne (USL).

Le cortège rennais, qui a réuni 7.000 manifestants selon les syndicats et 4.500 selon la préfecture, a quant à lui été arrêté par les canons à eau des forces de l'ordre peu après son départ, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Il faut qu'on aille jusqu'au bout" et aujourd'hui "ça doit être le début de la construction d'une véritable grève générale", a plaidé Coppelia Moreau, de l'Interfac, qui a appelé à une nouvelle mobilisation le 26 novembre.

Une banderole dans la manifestation à Strasbourg, le 17 novembre 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La numéro un de la CGT, Sophie Binet, a demandé entre autres que le gouvernement reçoive l'ensemble des syndicats (salariés, jeunesse, agents publics) pour "faire des annonces immédiates à la hauteur", car "seule la réponse à nos revendications arrêtera la mobilisation".

Vendredi, les syndicats de fonctionnaires avaient quitté Matignon remontés après un nouveau refus du gouvernement d'accorder des augmentations générales de salaires, quelques jours après l'annonce d'un coup de pouce au Smic pour le secteur privé. Ils dénoncent des mesures du gouvernement sur les bas salaires qui ne répondent pas à l'urgence.

Salaire minimum

Avec la revalorisation du Smic au 1er décembre et avant les "mesures d'urgence" du gouvernement, c'est 1,1 million d'agents publics dont le salaire de base devait passer sous le salaire minimum, soit près de 20 %.

Le cortège à Paris, le 17 novembre 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Malgré le relèvement du salaire de base des fonctionnaires les plus modestes pour compenser la revalorisation du salaire minimum, environ 660.000 agents continueront de percevoir un salaire de base inférieur au Smic. Ils toucheront à ce titre une indemnité pour compenser l'écart avec le nouveau niveau du salaire minimum.

Mais la colère reste intacte notamment parce que cette indemnité n'est pas prise en compte dans le calcul de la retraite.

Entre revalorisation du Smic et mesures pour les salaires des agents les plus modestes, la facture devrait dépasser le milliard d'euros, selon le ministre des Comptes publics, David Amiel.