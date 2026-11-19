Fonction publique : un organisme de formation dénonce une coupe de près de 10% de son budget

Le CNFPT est chargé de la formation continue de près de 2 millions d'agents des collectivités locales. ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Le CNFPT, chargé de la formation continue des agents publics territoriaux, indique à l'AFP faire l'objet d'un prélèvement "de plus de 45 millions d'euros" opéré par l'Etat.

" Je constate avec colère et incompréhension que le gouvernement n'a apporté aucun des correctifs sur lesquels il s'était pourtant engagé à de multiples reprises", a déploré Yohann Nédélec, président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), dans un communiqué diffusé mercredi 18 novembre.

Ce dernier s'indigne d'un prélèvement par l'État "de plus de 45 millions d'euros", soit près de 10% du budget total de l'organisme, et dénonce une "spoliation".

Le CNFPT est chargé de la formation continue de près de 2 millions d'agents des collectivités locales (secrétaires de mairie, policiers municipaux, agents techniques, travailleurs sociaux, cadres territoriaux etc). Il est notamment financé par les cotisations des employeurs publics (régions, départements, communes) qui représentent 0,9% de leur masse salariale . Le total de ces cotisations représente quelque 440 millions d'euros pour le centre.

Le plafond de 396 millions d’euros remis en question

Le gouvernement avait introduit un amendement au projet de loi de finances pour 2026 prévoyant un mécanisme de prélèvement des recettes versées par les collectivités au CNFPT: au-delà d'un plafond fixé à 396 millions d'euros, tout revenait dans les caisses de l'État.

Or, selon Yohann Nédélec, le gouvernement s'était engagé à relever ce plafond de 396 millions d'euros à 428 millions d'euros en cours d'année. Mais aucune disposition le permettant n'a été proposée dans le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2026, a-t-il regretté.

Dans une réponse à une question écrite posée en mars par la députée PS Mélanie Thomin, le ministre des Comptes publics, David Amiel, avait répondu que ce plafonnement "s'inscrit dans l'objectif global de maîtrise des finances publiques", mais que son niveau pourrait "être réexaminé dans le cadre du projet de loi de finances de fin de gestion".

Ce mercredi, un amendement adopté au Sénat a finalement permis de relever ce plafond à 428 millions d'euros, mais contre l'avis du gouvernement. Le suspense reste donc entier concernant l'avenir de cette disposition, avant une commission mixte paritaire prévue ce jeudi.

Sollicité, le ministère des Comptes publics n'a pas donné suite aux demandes de l' AFP renvoyant vers Matignon qui n'était pas joignable dans l'immédiat.