Fonction publique: l'emploi a augmenté dans les trois versants en 2019

L'emploi a augmenté dans les trois versants de la fonction publique en 2019, avec un total de 5,66 millions d'agents publics employés à la fin de la même année, soit un salarié sur cinq, au profit des contractuels, selon les derniers chiffres de l'Insee publiés lundi.

Ces employés de la fonction publique étaient 18.300 de plus qu'en 2018, dont 67,4% de fonctionnaires, en baisse (-0,3% ou -11.600) tandis que le nombre de contractuels a augmenté de 5,2% (+55.600 personnes).

L'emploi a augmenté dans tous les versants malgré une nouvelle baisse du nombre de bénéficiaires de contrats aidés (-34,4%). En équivalent temps plein, le volume annuel de travail, y compris les contrats aidés, a augmenté de 0,3%, après une baisse de 0,4% en 2018.

Fin 2019, les agents publics étaient 2,4 millions hors contrats aidés (+0,9% comparé à 2018) dans la fonction publique d'Etat (FPE), 1,9 million (+0,9%) dans la fonction publique territoriale (FPT) et 1,1 million dans la fonction publique hospitalière (+0,5%).

Les fonctionnaires représentent les trois quarts des effectifs de la FPT (versant où ils sont le plus représentés), 68,1% des effectifs de la FPH où 10,6% sont du personnel médical avec un statut "autre". Ils sont 61,4% des effectifs dans la FPE qui compte également 12,3% de militaires.

Les femmes sont globalement plus nombreuses que les hommes (62,7%) et leur part continue de s'accroître (+0,1 point), notamment dans la FPE (+0,2 point). Elles sont particulièrement présentes dans la FPH (78,0%) où elles sont très représentées en tant que sages-femmes, puéricultrices, infirmières ou aides soignantes. Dans la FPE, elles représentent 71,2% des enseignants de l'Education nationale et sont tout juste minoritaires sur l'ensemble des autres métiers (48,8%).

Dans les trois versants, les femmes sont plus souvent à temps partiel que les hommes (28,5% contre 11,2%).