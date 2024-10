Fonction publique: Kasbarian annonce qu'il recevra les syndicats le 7 novembre

Guillaude Kasbarian à l'Elysée, le 14 février 2024 à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le ministre de la Fonction publique Guillaume Kasbarian a annoncé jeudi qu'il recevrait les syndicats le 7 novembre au ministère, pour évoquer l'agenda social.

"Je les recevrai jeudi 7 novembre à 14h30 au ministère pour évoquer l'agenda social que je leur ai proposé et avancer (...) sur beaucoup de sujets que nous avons pour améliorer le quotidien des fonctionnaires", a déclaré le ministre sur Sud Radio.

Une réunion était initialement prévue le 12 novembre, mais les huit syndicats représentatifs de la Fonction publique ont demandé mardi à être reçus plus vite, après l'annonce dimanche de mesures visant à réduire l'absentéisme des fonctionnaires, et pour "relancer un véritable dialogue social".

Le ministre souhaite réduire à 90% du salaire l'indemnisation des arrêts maladie des fonctionnaires, et instaurer trois jours de carence en cas d'arrêt maladie - hors pathologies lourdes - pour aligner les conditions d'indemnisation du public sur le privé. Alors que le privé bénéficie dans de nombreux cas de conventions collectives couvrant ces trois jours. M. Kasbarian a suggéré "d'améliorer la protection sociale complémentaire" des agents publics.

L'agenda social comprend aussi la rémunération au mérite, les licenciements pour faute grave, la possible suppression des catégories A, B, C.

La réunion de jeudi prochain est "à la demande des organisations syndicales", a confirmé le ministère de la Fonction publique dans un communiqué, et "s'inscrit dans la volonté constante du ministre de privilégier un dialogue social franc, respectueux et constructif".

Elle sera l'opportunité "de se mettre d'accord sur le rythme et le contenu des discussions à venir".

Le ministère dresse la liste des sujets sur la table: "attractivité des métiers et revendications" salariales, "mesures d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes", "dispositions du projet de loi relatif à l'efficacité de la fonction publique", "action sociale" (invalidité, logement, et protection sociale complémentaire des fonctionnaires), et enfin "autres points proposés à l'agenda social".

A travers un "dialogue ouvert et régulier", M. Kasbarian "entend créer les conditions d'une transformation publique réussie, dans l'intérêt de tous les agents et des Français", précise le communiqué.

Alors que le Premier ministre Michel Barnier a souhaité la réduction du nombre d'agences et de comités de l'Etat, pour faire des économies, M. Kasbarian a par ailleurs semblé décidé, sur Sud Radio, à supprimer "plusieurs dizaines" de ces comités "dans les mois qui viennent" via la loi de simplification actuellement en discussion au Parlement.

"Quand ça ne produit rien, quand ils ne se réunissent pas, quand ils freinent même parfois la décision publique et qu'on se rend compte que d'autres comités font la même chose, voire mieux, il ne faut pas se poser de questions, il faut supprimer", a-t-il lancé.

M. Kasbarian, à l'appui de ses projets sur l'absentéisme, a évoqué enfin un sondage Elabe pour BFMTV publié mercredi, qui indique que 67% des Français sont favorables à l'allongement du délai de carence des fonctionnaires, et 60% à la réduction des indemnités à 90% du salaire pendant les trois premiers mois de maladie, tandis que 71% sont favorables à une facilitation du licenciement d'un fonctionnaire en cas de faute grave.