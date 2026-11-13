Fonction publique : Elisabeth Borne dénonce la course aux suppressions de postes proposées par les candidats à la présidentielle

Élisabeth Borne à l’Assemblée nationale, le 14 octobre 2026. ( AFP / THOMAS SAMSON )

L'ancienne Première ministre appelle à prendre en compte les besoins réels des services publics.

"Le concours de celui qui supprimera le plus de postes de fonctionnaires auquel on assiste régulièrement dans les campagnes, ce n'est pas la bonne façon de prendre les choses", a déploré Elisabeth Borne sur ce vendredi 13 novembre Franceinfo .

Dans le cadre d'une journée organisée par Franceinfo autour des services publics, plusieurs candidats du centre jusque l'extrême droite ont mis en avant leurs propositions pour diminuer le nombre de fonctionnaires.

Le candidat LR Bruno Retailleau a proposé de ne pas renouveler 400.000 postes de fonctionnaires car "avec l'intelligence artificielle, on peut économiser 300.000 postes", a-t-il estimé, en estimant qu’il y a une suradministration à l’hôpital par exemple.

Le candidat Reconquête Eric Zemmour veut aller encore plus loin avec la suppression de 800.000 postes.

Des outils obsolètes

"Il faut rappeler qu'on a 2,5 millions de fonctionnaires d'État. Alors, c'est dans quels domaines qu'on veut supprimer ces fonctionnaires ? Dans l'armée ? Dans la police et la gendarmerie ? Est-ce que c'est des suppressions de postes de professeurs ?", s'est interrogée l'ancienne locataire de Matignon.

Au centre droit, le candidat Renaissance, Gabriel Attal a proposé un "plan de départs volontaires" pour aboutir à la suppression de 100.000 postes. Son concurrent d'Horizons, Édouard Philippe, plaide pour la suppression de 250.000 emplois en cinq ans avec le non-remplacement d’un tiers des départs à la retraite.

L'ancienne ministre de l'Education nationale a estimé que "ce serait quand même intéressant qu'ils (les candidats) regardent de quoi sont faits les effectifs de l'Education nationale" .

"C'est un ministère qui souffre d'une gestion des ressources humaines qui accompagne mal les professeurs", a-t-elle rapporté. "Mais encore faut-il l'outil. On ne réalise pas bien à quel point beaucoup de fonctionnaires se débattent avec des logiciels anciens qui leur font perdre beaucoup de temps. C'est le cas par exemple des chefs d'établissement à l'Education nationale, on est très loin de l'intelligence artificielle " a-t-elle dit.