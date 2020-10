Fonction publique: 19,2% de contractuels fin 2018 dont 57% en CDD (Bercy)

La part des contractuels dans la fonction publique continue d'augmenter et atteignait 19,2% des effectifs (+0,8 point par rapport à fin 2017) fin 2018, selon un rapport sur l'état de la fonction publique et les rémunérations publié récemment en annexe du projet de loi de finances 2021 par Bercy.

A la même date, plus de la moitié de ces contractuels (57%) étaient en contrat à durée déterminée (CDD), selon le même rapport.

Comparé à fin 2017, 53.000 agents de plus sont contractuels dans l'ensemble de la fonction publique, soit +5,2%. Par versant, la hausse est plus marquée dans la fonction publique hospitalière (FPH avec +6,2 %) que dans la fonction publique d'État (FPE avec +5,8 %) et la fonction publique territoriale (FPT +4%).

Parallèlement, fin 2018, la part des fonctionnaires, représentant 68,8% des effectifs, atteignait une baisse quasi identique à la hausse des contractuels (0,7 point).

L'effectif global était de 5,56 millions d'agents publics en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte), en hausse de 0,7% sur un an. En tenant compte de la baisse du nombre de bénéficiaires de contrats aidés (60.200), l'emploi chez les employeurs publics baisse de 0,4%.

Fin 2018, les agents publics représentaient 19,8% de l'emploi total, hors bénéficiaires de contrats aidés, soit près d'un emploi sur cinq.

A la même date, la part des femmes, déjà majoritaires (62,5%) avait continué d'augmenter (+0,2 point comme les années précédentes). C'est parmi les agents de catégorie A+ (la plus rémunérée) que leur part a augmenté le plus (+0,5 point), mais elles y restent minoritaires (42%).

L'âge moyen des agents a lui aussi continué d'augmenter, alors qu'il a reculé légèrement dans le secteur privé: de 1,8 mois dans la FPT et de 1,9 mois la FPE. Il est resté stable dans la FPH, versant le plus jeune des trois.

La FPE (ministères, établissements publics administratifs (EPA) nationaux et établissements publics locaux d'enseignement (EPLE)) employaient 44% des agents (2,47 millions) fin 2018.

La FPT, composée des collectivités territoriales et des EPA locaux (Sictom, offices HLM...), employait 34% (1,92 million) des agents.

Enfin, la FPH employait 1,18 million d'agents (21 %) au sein des hôpitaux et établissements médico-sociaux fin 2018.