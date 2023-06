information fournie par So Foot • 19/06/2023 à 16:13

Folarin Balogun ne veut plus être prêté par Arsenal

Dernier avertissement.

« Je ne suis pas sûr des discussions qui vont avoir lieu. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je me concentre sur le présent. Je veux évidemment profiter du moment avec mon équipe et ma famille. Ce que je peux dire, c’est que je ne serai plus prêté » , a déclaré Folarin Balogun, buteur lors du sacre des États-Unis en finale de Ligue des nations CONCACAF (2-0 contre le Canada), ce dimanche.…

GD pour SOFOOT.com