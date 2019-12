Chaque mardi, La Matinale propose une sélection de séries à (re)voir sur petit écran.

LA LISTE DE LA MATINALE

Temps de chien et coup de fatigue : pas de doute, la saison des séries bat son plein. Cette semaine, on se repose les méninges avec deux nouveautés sans prise de tête - Los Angeles : Bad Girls et La Foire aux vanités - et une production phénomène, L'Effondrement, au parti pris formel époustouflant.

« Los Angeles : Bad Girls » : une recette efficace

La série soutient ce que son titre en version française annonce : les deux jeunes femmes dont on fait la connaissance, à bord d'une voiture, à Los Angeles, sont des filles au caractère trempé, des « bad girls » - celui de la version originale est LA's Finest (« le meilleur de Los Angeles »). Ces deux dures à cuire sont donc les meilleures du coin.

Mais en quoi ? Une scène de braquage dans une station-service renseigne assez vite le spectateur : Nancy McKenna (Jessica Alba) et Sydney Burnett (Gabrielle Union, vue dans la franchise cinématographique Bad Boys) sont deux policières qui ne s'en laissent pas compter et se retrouvent dans des aventures trépidantes avec courses-poursuites, prises de karaté et tirs de gachette. Et on apprend assez vite qu'elles ont quelques dossiers l'une sur l'autre, s'épient et se suivent grâce au signal de leur téléphone portable...

Avec ses lumières et sa caméra flatteuses, la réalisation pratique une esthétique proche de celle des clips musicaux et des spots publicitaires télévisés, au service d'une série au calibrage efficace à destination d'un très grand public international. Renaud Machart

