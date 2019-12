Foie gras : l'association L214 pointe les conditions d'élevage d'une exploitation médaillée

Ceux qui achètent du foie gras pour les fêtes de fin d'année ne resteront peut-être pas insensibles à ces images. L'association de défense des animaux L214 a publié ce mercredi matin une nouvelle enquête montrant des canetons jetés vivants ainsi que des scènes de gavage, que l'organisation qualifie d'actes de « cruauté ». Les images ont été tournées en octobre et en novembre dernier au Domaine de la Peyrouse, près de Périgueux (Dordogne). Cette exploitation n'a pas été choisie au hasard par l'association, puisque elle a été récompensée cette année de la médaille d'or agricole.Des poussins femelles jetés vivantsComme le rapporte L214, seuls les animaux mâles sont conservés en vue du gavage. Les poussins femelles sont donc jetés peu après la naissance, selon l'association, qui précise que les animaux meurent ensuite de faim ou d'asphyxie. Les œufs qui n'ont pas éclos à temps subissent le même sort. NOUVELLE ENQUÊTEDes milliers de canetons jetés vivants à la poubelle, c'est ce que nous avons découvert au Domaine de la Peyrouse, #FoieGras médaille d'or 2019 au Concours Général Agricole.#FoieGrasDeFrance, la cruauté de la naissance à la mort. https://t.co/GotABazLui pic.twitter.com/ynBSiZLgMG-- L214 éthique & animaux (@L214) 11 décembre 2019L'association, qui demande l'interdiction du gavage, pointe aussi le traitement réservé aux animaux mâles, bloqués avec des grilles et gavés avec des pompes spéciales. Cela augmente la mortalité, pointe L214, qui milite pour l'interdiction du gavage, comme c'est déjà le cas dans une majorité de pays européens. LIRE AUSSI > Foie gras interdit à New York : quel impact pour les producteurs français ?L'association, qui a porté plainte, a aussi lancé une pétition, adressée au ministre de l'Agriculture. Elle demande notamment le retrait de cette décoration ainsi que l'interdiction, pour cette exploitation, de servir de ...