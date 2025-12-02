Foie gras et volailles festives investissent dans la publicité avant les fêtes

Les filières du foie gras et de la volaille haut de gamme misent sur des campagnes publicitaires d’envergure pour assurer leur présence sur les tables des fêtes de fin d’année ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Les filières du foie gras et de la volaille haut de gamme misent sur des campagnes publicitaires d’envergure pour assurer leur présence sur les tables des fêtes de fin d’année et rattraper plusieurs années difficiles.

Entre 2021 et 2023, l'offre de produits festifs issus de l'élevage de volaille a été fortement touchée par les épizooties de grippe aviaire dont la dernière en 2022 avait conduit à l'abattage de dizaines de millions de volailles.

La production de foies gras avait alors chuté de près de moitié, à plus de 8.000 tonnes en 2022 contre 16.000 en 2020, avant de rebondir à près de 14.000 en 2024. En 2025, les professionnels du secteur annoncent des productions "stables" pour les filières du foie gras et des volailles festives (chapon, dinde, pintade...).

Mais pour éviter de nouvelles saisons dévastatrices, la France a mis en place la vaccination obligatoire dans les élevages supérieurs à 250 canards depuis 2023. Elle est à ce jour le seul pays européen à l'avoir rendue obligatoire.

La menace de la grippe aviaire n'a pas pour autant disparu: elle connait un rebond en Europe depuis début août avec 235 foyers recensé par la plateforme ESA, dont 24 foyers dans des élevages de volailles français.

"Il n'y a pas eu de cas d'influenza aviaire dans les volailles festives, le produit sera donc bien sur les tables de fin d'année", a cependant affirmé Patrick Pageart, trésorier d'Anvol, l'interprofession des volailles de chair, lors d'une conférence de presse le 25 novembre.

En 2024, le retour des produits festifs en rayon s'est traduit par une hausse de leur consommation: +10,4% pour les achats de foie gras en volume et +5,4% pour les volailles.

Cette année, la filière souhaite poursuivre la dynamique en mettant "tout en œuvre pour favoriser la demande", a assuré Benoît Drouin, président du syndicat des labels avicoles (Synalaf).

Les filières ont lancé d'importantes campagnes de communication à l'image du Cifog, l'interprofession du foie gras, qui a annoncé investir "deux millions d'euros dans la communication" lors d'une conférence de presse en novembre.

- Réseaux sociaux -

Des pots de foie gras au marché international de Rungis, dans le Val-de-Marne, le 6 décembre 2023 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Avec deux spots publicitaires diffusés depuis la mi-novembre après quatre ans d'absence à la télévision et des collaborations avec des influenceurs culinaires sur les réseaux sociaux, le Cifog espère "donner envie de consommer" du foie gras.

Dans le secteur de la volaille, le Synalaf a investi dans une "puissante campagne de rentrée" — confinancée par l'Union européenne — tandis que les acteurs de la filière encouragent également "les mises en avant des volailles festives dans les grandes surfaces", comme l'a expliqué Yann Nédélec, directeur d'Anvol.

La crise inflationniste en 2022 et 2023 a poussé les Français à changer leurs habitudes de consommation en optant pour des produits "alternatifs qui pouvaient être un peu moins chers", observe Juliette Favre, experte en produits de grande consommation au sein du cabinet de conseil Circana, interrogée par l'AFP.

Depuis 2024, la hausse de l'offre et le ralentissement de l'inflation ont permis "un recul des prix" du foie gras selon les chiffres de Circana: notamment, -2,8% sur les deux premières semaines de novembre 2025 par rapport à 2024.

En revanche, pour les volailles entières en libre service hors rayon boucherie traditionnelle, les "prix sont presque stables" avec une légère inflation de 1,4% par rapport à novembre 2023.

La filière du foie gras mise également sur des campagnes de communication pour répondre à la défiance d'une partie des consommateurs ( AFP / LOIC VENANCE )

La filière du foie gras mise également sur des campagnes de communication pour répondre à la défiance d'une partie des consommateurs. Un rapport FranceAgriMer de 2023 soulignait que les 18-34 ans accordent moins de confiance au secteur notamment sur les questions de bien-être animal.

Le Cifog multiplie ainsi les initiatives: participation à la campagne européenne "Teach Further" et diffusion, depuis 2024, d'une série de vidéos sur les réseaux sociaux dans laquelle vétérinaires et éleveurs décrivent les pratiques d’élevage et d'engraissement.

"En dépit de tout ce qu'on peut dire sur le gavage, le foie gras ne baisse pas en quantité consommée", souligne Christophe Burtin, spécialiste de l’alimentaire du cabinet de conseil français Kéa.

Les achats de foie gras ont enregistré une hausse de 55,3% en volume sur les six premiers mois de 2025 par rapport au premier semestre 2024 selon les chiffres communiqués par le Cifog, qui affirme que "cette dynamique permet aux professionnels de la filière d'aborder la saison des réveillons avec sérénité".