Fofana-Tchouaméni, les yeux fermés

En janvier 2020, l'AS Monaco décidait de se reconstruire autour d'un double pivot incarné par deux paris : Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana. Plus de deux ans plus tard, le premier sue pour le Real Madrid et le second est toujours un poumon essentiel pour l'ASM, mais les deux hommes sont surtout attendus pour commencer le Mondial au cœur du milieu des Bleus, lundi. Retour sur la fabrication d'une paire qui pourrait vite redevenir précieuse.

"On a réussi à construire une alchimie"

Il y a d'abord eu un puzzle éparpillé et des chiffres éparpillables : 21 matchs de championnat disputés pour seulement huit petits succès, 36 buts marqués et autant d'encaissés, faisant alors porter à l'AS Monaco la casquette de 18défense de Ligue 1, plus de 70 joueurs sous contrat et quasiment tous les schémas de jeu testés. Puis, il y a eu les maux de tête pour trouver comment et surtout avec qui réussir à sécuriser une ligne défensive de plus en plus poreuse ? Le 29 janvier 2020, l'ASM, treizième du championnat et récupérée par Roberto Moreno après Noël, va mal et dans les hautes sphères princières, l'heure est autant à un sauvetage des meubles de la saison en cours qu'à une projection efficace sur l'avenir. L'objectif est clair : ne plus se planter et trouver deux jeunes pièces capables de former un nouveau double pivot consistant à la manière du duo Fabinho-Bakayoko de 2017, soit un savoureux mélange d'impact à la récupération et de variété balle au pied., décryptait l'ex-responsable de l'analyse du jeu de l'AS Monaco, Adrien Tarascon, aujourd'hui en poste au LOSC, dans les pages du livreLes élus ? Aurélien Tchouaméni, 20 ans, et Youssouf Fofana, 21 ans : deux boulons tombés le même soir sur le Rocher début 2020, l'un débarqué en provenance de Bordeaux et l'autre de Strasbourg, et qui, un peu moins de trois ans plus tard, pourraient débuter ensemble au milieu du décor de film d'action préféré des hommes en crampons : un match de Coupe du monde. Il y a des sauts plus ratés.Le premier plongeon monégasque du duo n'a pourtant pas été si fluide, car si Fofana a eu l'opportunité de marquer des points avant l'interruption du championnat par Lire la suite de l'article sur SoFoot.com