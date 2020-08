So Foot • 15/08/2020 à 06:00

Foden, vrai prodige

Surdoué, ultrapolyvalent, Phil Foden vit une fin de saison intense, propulsé dans le onze de départ de City par le départ de Leroy Sané et la blessure d'Agüero. Adoubé par Guardiola, adopté par ses supporters, l'Anglais s'affirme déjà, à 20 ans, comme le futur de Manchester City. Lyon serait inspiré de garder un oeil sur lui.

Manchester City Lyon le 15/08/2020 à 21:00 Ligue des Champions Diffusion sur

On a pu y voir de la démagogie, un corporatisme exacerbé ou une certaine forme de motivation excessive. Mais entendre Pep Guardiola, l'entraîneur qui a sublimé Leo Messi, dire de Phil Foden qu'il est "", ça marque. "", poursuivait Pep, taquin, "". Ces louanges pleuvaient sur le petit prodige anglais il y a un peu plus d'un an, fin juillet 2019. Depuis, il a réussi à se faire une véritable place dans le onze mancunien, prenant notamment part à tous les matchs de City depuis le, sauf un.Contre le Real encore, lors du