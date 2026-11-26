La compagnie émiratie flydubai, dont un avion avait été dérouté fin septembre après une tentative du copilote de provoquer un crash, a annoncé jeudi la reprise dans une semaine de ses vols vers Tel-Aviv.

"Après avoir obtenu les autorisations des autorités compétentes, flydubai reprendra les vols directs entre l'aéroport international de Dubaï et l'aéroport international Ben-Gourion à Tel-Aviv à compter du 3 décembre 2026", a indiqué un porte-parole à l'AFP.

Les liaisons aériennes de la compagnie avaient été suspendues après qu'un de ses avions, parti de Dubaï à destination de Tel-Aviv, eut été contraint d'atterrir en urgence en Arabie saoudite fin septembre.

Le copilote omanais avait agressé le commandant de bord dans le but de provoquer un crash sur l'aéroport Ben-Gourion, selon le procureur des Émirats arabes unis, qui a évoqué un projet d'attentat-suicide.

Selon le magistrat, le suspect s'était inspiré des attentats du 11 septembre 2001, une piste que l'enquête doit encore confirmer.

L'appareil transportait 174 personnes, dont 166 Israéliens, selon les médias israéliens. Plusieurs passagers avaient réussi à maîtriser le copilote.

Leur intervention avait suscité une vague d'admiration en Israël, où ils avaient été salués comme des héros.