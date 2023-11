Fluminense soulève sa première Copa Libertadores !

Dans une finale tendue et terminée à dix contre dix, Fluminense a battu Boca Juniors après la prolongation pour s'adjuger la première Copa Libertadores de son histoire. Un trophée de prestige pour le club brésilien et pour Marcelo, qui rentre encore plus dans les annales. N'en déplaise aux Argentins, et à Edinson Cavani…

Boca Juniors 1-2 Fluminense

Buts : Advíncula (73 e ) pour Boca Juniors // Cano (36 e ) et Kennedy (99 e ) pour Fluminense

Il aurait troqué n’importe quel titre, à l’exception de la Copa América 2011 glanée avec l’Uruguay, contre cette Copa Libertadoras. C’est dire si pour Cavani, comme pour l’ensemble de ses partenaires et de ses adversaires, cette finale valait de l’or. Malheureusement pour l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain, il n’a pas fait pencher ce match. Pire encore, il l’a perdu : face au Boca Juniors de l’avant-centre, Fluminense s’est en effet imposé de justesse pour accrocher le premier sacre de son histoire dans la compétition. Une victoire de prestige acquise en prolongation, et rendue possible par deux buts très précieux (Cano peu après la demi-heure de jeu, et Kennedy en première période de la fameuse prolongation). A 35 ans, Marcelo rejoint ainsi la très courte liste des joueurs ayant gagné à la fois ce tournoi et la Ligue des champions.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com