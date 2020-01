Florin Bérenguer : "À Melbourne, ça fait quatre jours que tout est gris"

Attisés par la sécheresse, le vent et des températures extrêmes, les incendies qui ravagent actuellement l'Australie ont déjà détruit plus de 8,4 millions d'hectares (d'après une étude conjointe du WWF et d'un chercheur de l'université de Sydney). Selon un dernier bilan, au moins 24 personnes sont décédées, il y a 100 000 déplacés et 1,25 milliard d'animaux ont péri. Passé par Dijon et Sochaux, Florin Bérenguer joue milieu de terrain à Melbourne City depuis l'été 2018. Le Français raconte la catastrophe naturelle en Australie vue de l'intérieur.

"On m'a expliqué qu'il faudrait au moins une semaine de pluie consécutive pour calmer les feux."

Claudio

Je vis dans la périphérie de Melbourne, à vingt kilomètres du centre de la ville. Il y a une semaine, un feu s'est déclenché à deux kilomètres de ma maison, dans un parc. Il y a une enquête en cours, car il pourrait avoir été déclenché délibérément. Ça part vite. Le petit feu a été stoppé au bout de deux jours, plus de peur que de mal. Rien à voir avec le gros feu qui a démarré au sud de Sydney il y a au moins deux mois, et qui a nécessité l'évacuation d'habitations.On en parle beaucoup plus en ce moment à Melbourne parce qu'il y a eu ce feu qui s'est déclaré dans la région à quatre heures d'ici. De ce que j'ai compris, en discutant avec un parent à l'école de ma fille, le feu qui a démarré dans l'État de New South Wales et celui dans l'État de Victoria (celui de Melbourne) se sont réunis. J'ai demandé si ça faisait du bien qu'il ait plu ici un peu pendant deux jours, mais on m'a expliqué qu'il faudrait au moins une semaine de pluie consécutive pour calmer les feux.