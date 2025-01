Floriane: avis de tempête dans 21 départements, la SNCF réduit la voilure sur son réseau

Tempête à Saint-Malo le 24 octobre 2006 ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Les départements de la Loire et du Rhône ainsi que 19 départements de la moitié nord de la France ont été placés en vigilance orange pour le vent dans la nuit de dimanche à lundi en lien avec une dépression atmosphérique, a annoncé dimanche Météo-France.

Conséquence pour lundi, la SNCF a annoncé des restrictions de circulation, des ralentissements de vitesse et des suppressions de dessertes préventives dans les 21 départements concernés: par exemple aucun train direct Paris-Limoges-Toulouse ne circulera avant 16H00.

La vigilance orange débute dimanche 20H00 pour la Loire et le Rhône en raison d'un "violent coup de vent de sud se produisant en moyenne une à deux fois par an" dans la vallée du Rhône, précise Météo-France dans son dernier bulletin.

"Sur la moitié nord du pays la tempête Floriane circulera rapidement mais de façon intense au cours de la journée de lundi", avertit l'organisme qui place au total 21 départements en vigilance orange: Vendée, Maine-et-Loire, Sarthe, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Eure, Loiret, les huit départements de l'Île-de-France, Aisne, Marne, Ardennes, Meuse, Rhône, Loire.

Sur ces deux derniers départements, le vent de sud s'intensifie dimanche jusqu'à dépasser les 90 à 100km/h en rafales pendant la nuit, avec localement 110 à 120 km/h.

"Deux pics de vent violent sont probables: le premier en milieu de nuit de dimanche à lundi, le deuxième en fin de matinée-mi-journée de lundi", prévient Météo-France.

Dans le Nord-Ouest, la tempête Floriane fera son entrée lundi en début de matinée par les côtes de la Vendée, avec là encore des rafales de 90 à 100km/h, localement à 110km/h.

"Elle se décale vers la région parisienne à la mi-journée puis les régions du nord-est en début d'après-midi, pour s'évacuer ensuite rapidement vers la Belgique", prévoit Météo-France.

"Sur la moitié nord, il reste de l'incertitude sur la trajectoire de la tempête" et "le vent pourra souffler également fort" sur les départements limitrophes aux départements en vigilance orange, souligne Météo-France, appelant à la prudence.

La SNCF a annoncé une série de mesures pour les 21 départements, allant de ralentissements de vitesse sur certaines lignes, à l'absence de desserte de certaines gares, en passant par des "stop circulation", des arrêts préventifs pour éviter que des trains ne soient bloqués en pleine voie, en raison de chutes d'arbres notamment.

Dans les Hauts-de-France, la SNCF va ainsi mettre à l'arrêt certaines portions de lignes pendant quelques heures à la mi-journée lundi. Les lignes Paris-Laon (entre Crépy et Laon), Tergnier-Laon, Creil-Beauvais et Boulogne-Dunkerque (de 11 heures à 13 heures) sont concernées.

"Il n’y aura pas de trains directs Paris-Limoges-Toulouse avant 16h, quatre trains directs Nantes-Bordeaux seront supprimés, il n'y aura non plus pas de TGV au départ de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps jusqu'à 16h et pas de desserte TGV jusqu'à 14h des gares de Poitiers et de Châtellerault", détaille un communiqué de SNCF Réseau.

Les "stop circulation" préventifs concerneront aussi notamment les lignes Limoges-Angoulème jusqu'à 13H00, Limoges-Vierzon jusqu'à 17H00, Poitiers-La Rochelle, Etampes-Orléans, et Tours-Poitiers, au moins une partie de la journée, ainsi que Nancy-Bar-le-Duc de 11H00 à 16H00.

En Ile-de-France, au départ de Paris-Est, les trains vers Coulommiers, Provins, Esly, Crécy la Chapelle seront aussi annulés entre 11H00 et 16H30.

"Des circulations de reconnaissance par des trains vides avec à leur bord des agents SNCF Réseau munis de tronçonneuses seront effectuées dès la fin de cet épisode météorologique afin de permettre la reprise des circulations en toute sécurité", précise la SNCF.