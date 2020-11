Florian Valot, Jordy Delem : "Les Américains avaient besoin de changement"

Florian Valot (New York Red Bulls) et Jordy Delem (Seattle Sounders) ont vécu au rythme de la MLS pendant tout le mandat de Donald Trump. À l'Est comme à l'Ouest, les deux Frenchies décrivent l'ambiance qu'ils ont ressentie aux États-Unis et dans leurs vestiaires à la suite de l'élection de Joe Biden.

"Ce fut une année très, très particulière..."

" Si j'avais été un passant, j'aurais peut-être pu aider George Floyd "

Malgré le fait que je ne puisse pas participer et que nous étions très concentrés sur la fin de saison régulière de MLS, j'ai pu ressentir un réel engouement en faveur du vote à Seattle, ville historiquement démocrate. Ici, comme dans tout l'État de Washington, la grande majorité des Américains avait besoin de changement et souhaitait tourner la page des quatre années de Donald Trump.C'était une ambiance très particulière. Ici aussi, dans le New Jersey et à New York, je pense que beaucoup d'électeurs ont voté Biden pour en finir avec Trump. J'ai l'impression que la participation historique pour ce scrutin a surtout été liée à la volonté des gens de voter contre un candidat, plutôt qu'en faveur de l'autre. Que ce soit Donald Trump ou Joe Biden, ils sont tous les deux très âgés et loin de faire l'unanimité. Le soir de l'élection officielle du candidat démocrate, les gens étaient quand même soulagés. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de célébrations et de rassemblements festifs dans la rue, à la suite de ce résultat.C'était du non-stop ! Que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux ou même avec ses connaissances... Le sujet est devenu la source de discussion principale, pour tout le monde. À New York, le sentiment dominant était l'inquiétude que Trump puisse l'emporter.J'ai ressenti énormément de passion et d'excitation, de la part de tout le monde, à l'idée de connaître l'identité du nouveau président.