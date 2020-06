Florian Valot : "Je me sens coupable d'avoir fermé les yeux sur la réalité"

Après deux mois de confinement, le milieu de terrain des New York Red Bulls a repris les entraînements individualisés depuis une semaine. En attendant un retour probable de la MLS, l'ancien joueur de Monaco et du PSG porte un regard ému et enragé sur les discriminations raciales qui hantent le pays qui l'a adopté depuis six ans.

" En 2020, le mouvement 'Black Lives Matter' ne devrait pas exister "

"C'est impossible pour moi de concevoir ce que les personnes de couleur endurent... Mais ici, le poids de l'histoire de l'esclavagisme et de la ségrégation est encore très présent."

Je vis dans le quartier des Portugais et des Brésiliens, donc c'est très calme malgré la mise en place d'un couvre-feu à 20 heures. Même si Newark a été une place forte de la lutte des Noirs américains, en étant le théâtre des émeutes de 1967*, les gens vont plutôt à New York pour participer aux rassemblements. Je lisais que des manifestations avaient lieu dans les 50 États américains, j'espère que cela va continuer.Les images sont très fortes. La situation est vraiment spéciale, car l'épidémie de Covid-19 a été extrêmement grave avec plus de 24 000 décès rien que dans l'État de New York. Et le virus circule encore, donc les manifestants savent qu'ils prennent un risque sanitaire important, en plus de s'exposer aux représailles de la police. De nombreuses vidéos témoignent de dérapages...J'ai grandi en ayant des amis de toutes les origines, sans sentir de différence, donc je n'ai jamais fait vraiment attention. C'est très dur de s'exprimer sur ces questions, car je suis blanc, donc privilégié. C'est impossible pour moi de concevoir ce que les personnes de couleur endurent... Mais ici, le poids de l'histoire de l'esclavagisme et de la ségrégation est encore très présent. Les États-Unis ont beau se Lire la suite de l'article sur SoFoot.com