Florian Valot : "À New York, on n'entend plus que les sirènes des ambulances"

Passé par les équipes de jeunes de Paris et de Monaco, Florian Valot défend depuis 2016 les couleurs des New York Red Bulls. Entre une séance de sport matinale et un Facetime de groupe organisé par son club, le natif de Pau livre son regard sur la situation dans la Big Apple, la gestion du Covid 19 au pays de Donald Trump et délivre ses conseils lectures pour affronter le confinement.

C'est vraiment bizarre. Même si j'ai déménagé en début d'année à Newark, tout près de la Red Bull Arena, c'est impressionnant de voir les images de Time Square désert. Des amis qui vivent à New York me décrivent une ville vide. On n'entend plus que le bruit des sirènes des ambulances et de la police.Elles ne sont pas aussi strictes qu'en France. Ici, on n'a pas d'attestation. C'est juste une demande du gouverneur de rester chez soi, pour protéger la population. Ils ont fermé salles et terrains de sport, mais les pharmacies, les supermarchés, les banques restent ouverts, et les restaurants font encore à livrer ou à emporter. Si on sort trop, on risque seulement un avertissement, mais il n'y pas beaucoup de contrôles.Les rues sont presque vides, les seules personnes que l'on croise vont faire leurs courses ou sont obligées de continuer de travailler, comme dans le secteur du bâtiment. Les gens portent des masques, ont peur de se dire bonjour, on ressent un peu de psychose.C'est un mix de plusieurs facteurs : une ville qui grouille sans cesse, des interactions permanentes avec le monde et, jusqu'aux premières mesures de confinement, les gens qui ont pris le virus à la légère,