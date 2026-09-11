Florian Thauvin peut-il aussi marquer de la fesse ?

De la gauche ou de la droite ? Quelques minutes après la victoire sur le gong du RC Lens contre le Slavia Prague, Florian Thauvin a déclaré au micro de Canal + que « quand on se donne à fond jusqu’au bout, on marque du pied, de la tête, de la fesse ». Avant de pourquoi pas marquer du derrière cette saison, le capitaine des Sang et Or a ramené son équipe à égalité de la caboche. Deux minutes plus tard, Ruben Aguilar offrait la victoire aux siens.

« On s’est battus comme des lions »

« Félicitations à l’équipe, on a eu du mental ce soir. On sortait d’une période difficile, et réagir comme on l’a fait aujourd’hui va nous faire du bien, c’est comme ça qu’on crée ce supplément d’âme pour une saison. C’est le reflet de toute l’équipe, on s’est battus comme des lions, on n’a rien lâché et on a été récompensés par cette victoire » , a ajouté le champion du monde suite à ce premier succès de la saison en Ligue des champions.…

MBC pour SOFOOT.com