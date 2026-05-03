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Florian Thauvin analyse l’effondrement de l’OM
information fournie par So Foot 03/05/2026 à 22:23

Florian Thauvin analyse l’effondrement de l’OM

Florian Thauvin analyse l’effondrement de l’OM

Tout le monde a son mot à dire. Alors que l’Olympique de Marseille est en pleine déliquescence en cette fin de saison, Florian Thauvin a été invité à livrer son analyse sur le plateau de Canal+, ce dimanche soir. « Je trouve que c’est dommage. Les deux fois où on a affronté l’OM cette année, j’ai trouvé un effectif de grande qualité. Quand j’y étais, on n’a pas eu des effectifs de cette qualité, donc c’est dommage que ça se passe comme ça , a confié le n°10 de Lens. Beaucoup de choses se sont passées cette saison, et il faut aussi prendre en compte l’aspect mental. J’ai l’impression de voir des joueurs épuisés mentalement. »

"Il faut prendre en compte l'aspect mental (...) il y a une pression au quotidien qui est difficile à supporter à Marseille" Florian Thauvin décrypte la situation compliquée de l'OM, maintenant sur CANAL+SPORT 360 🖥️ pic.twitter.com/pESouVv7qi…

TB pour SOFOOT.com

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