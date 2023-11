Florian Sotoca : « Je sais la chance que j’ai d’être à Lens et d’avoir ce parcours »

Florian Sotoca, désormais 100% adopté dans le Nord.

Pièce toujours aussi maîtresse du dispositif de Franck Haise sous le maillot de Lens, Florian Sotoca vit l’une des plus belles périodes de sa carrière, lui qui a pu découvrir la Ligue des champions avec les Sang et Or. « Je profite de tout ce qui m’arrive. Je sais la chance que j’ai d’être dans ce club et d’avoir ce parcours. Je me sens encore très jeune, même si, à 33 ans, ça pèse un peu après certains matchs. Je n’ai pas envie de trop me projeter vers l’avenir. Ma carrière a démarré assez tard et j’ai envie qu’elle se prolonge le plus tard possible , a-t-il confié, invité sur la chaîne L’Équipe. Pour un attaquant, c’est toujours mieux de marquer ou de faire marquer, mais je n’attache pas trop d’importance à ça, je pense surtout au collectif. » …

TB pour SOFOOT.com