Florian Maurice : « Quand les gens regardent le Stade rennais, ils sont heureux »

Le Stade rennais fait le bilan, calmement ou presque.

Deux jours après le succès à Brest synonyme de 4 e place et de qualification en Ligue Europa, le président Olivier Cloarec et le directeur technique Florian Maurice étaient présents en conférence de presse, ce lundi après-midi. Si l’ancien attaquant, agacé par les critiques au cours de la saison, a d’abord répondu de manière laconique – « On a atteint l’objectif, je suis très content. Très fier de ce qu’on a fait grâce à nous et personne d’autre, au groupe qu’on a composé, à ceux qui ont joué comme ceux qui ont peu joué. Je suis très fier de ça, encore plus que la saison passée » – , il a ensuite développé son sentiment. « On y a cru à l’intérieur du club, tout le monde y croyait, de la secrétaire à l’intendant au capitaine au gardien, tout le monde. Il n’y a qu’à l’extérieur qu’on n’y croyait pas. C’est sûr que ça se joue sur des petits détails, mais le résultat est là et on l’a fait , a-t-il déroulé. Je n’étais peut-être pas habitué aux réseaux, j’ai peut-être plus lu cette année. Je vous ai trouvé très sévères, même méchants parfois, certains se prenant pour des entraîneurs, des directeurs sportifs ou des recruteurs. Ce n’est pas votre métier. On a le droit d’être jugé et critiqué, mais pas semaine après semaine. J’ai trouvé que c’était disproportionné. » …

CG, à Rennes pour SOFOOT.com