Florian Maurice, le départ du fils prodigue

Pressenti depuis quelques jours, le départ de Florian Maurice vers la direction sportive du Stade rennais ne fait plus mystère après les déclarations du président Jean-Michel Aulas. Et si le boss lyonnais ne semble pas comprendre le choix de son (ex-futur) responsable du recrutement, il lui doit surtout une belle chandelle.

Bon pied, bon œil

Être cloîtré entre quatre murs rendrait-il certaines personnes à fleur de peau ? Jean-Michel Aulas, 71 ans au compteur, sait qu'il. Et comme un patriarche privé des visites de ses enfants, il ne peut contenir son amertume lorsqu'un de ses fils lui tourne le dos. Depuis plusieurs jours, le départ de Florian Maurice se précise : le responsable de la cellule de recrutement de l'OL depuis juillet 2009 devrait être très prochainement intronisé directeur sportif du Stade rennais. Un choix qui attriste le président de l'Olympique lyonnais., rappelle-t-il ce samedi dans les colonnes duLe couteau, le dos, tout ça, tout ça...À 46 ans, Florian Maurice a eu le temps de coller et recoller son étiquette de Gone parmi les Gones. Le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon a été lancé dans le grand bain en 1992 lors d'un Bordeaux-OL, pour devenir progressivement un des chouchous de Gerland et un attaquant international en puissance. Malgré ça,, comme le surnommait Pascal Olmeta, s'était déjà envolé à l'été 1997 en compagnie de Franck Gava pour goûter à la C1 sous les couleurs du PSG. Et s'il s'est fait sucrer la place d'avant-centre promise par Aimé Jacquet pour le Mondial 1998, s'il s'est relancé du côté de l'OM avant d'être lâché par son corps lors de son expérience au Celta de Vigo, Flo a fini par revenir à la maison. Les crampons rangés, il a d'abord été une voix, pour la chaîne de télé officielle du club, avant de devenir les yeux de Jean-Michel Aulas. Son rôle ? Bouffer 300 matchs Lire la suite de l'article sur SoFoot.com