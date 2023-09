Florian Maurice : « Je suis convaincu qu’on a fait un bon recrutement »

La rentrée des classes.

Plus de deux jours après la fin du mercato, Florian Maurice a commenté celui du Stade rennais face à la presse, ce lundi matin. « Il est trop tôt pour dire que l’équipe est plus forte que la saison dernière, on verra d’ici quelques semaines comment ça va prendre forme , explique le directeur technique du SRFC. Je suis convaincu qu’on a fait un bon recrutement, que les mecs qui sont arrivés vont être à 100% très rapidement pour faire une grande saison. » Les Bretons ont attiré sept recrues (Ludovic Blas, Enzo Le Fée, Gauthier Gallon, Fabian Rieder, Nemanja Matić, Bertuğ Yıldırım et Geoffrey Lembet) tout en vendant pour plus de 140 millions d’euros (Jérémy Doku, Lovro Majer, Lesley Ugochukwu, etc.), ainsi qu’en actant plusieurs prolongations.…

CG, à Rennes pour SOFOOT.com