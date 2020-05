Florian Maurice au Stade rennais : la bonne pioche

Après avoir respecté deux mois de préavis pour quitter l'OL, Florian Maurice peut désormais ajouter une nouvelle ligne à son CV : l'ancien attaquant est officiellement le nouveau directeur technique du Stade rennais. Et à en croire la réputation du bonhomme dans le milieu, il pourrait s'agir d'une bonne pioche pour le club breton.

Passion et boulimie

C'est la fin d'un secret de polichinelle, trahi depuis bien longtemps par Jean-Michel Aulas. Comme annoncé par le président lyonnais mi-avril, Florian Maurice a décidé de couper le cordon pour enfiler le costume de directeur technique du Stade rennais. La fin amère d'une décennie passée au sein de la cellule de recrutement du club rhodanien, alors que le boss de l'OL s'attendait à voir son poulain continuer son chemin, plutôt que chez un éventuel concurrent au classement. Résultat, les dirigeants rennais comme l'ancien international français ont dû faire preuve de patience avant d'ajouter officiellement son nom à l'organigramme, la faute au traditionnel préavis à respecter pour quitter un CDI et au côté procédurier de JMA., confirme un agent ayant bossé avec les Gones ces dernières années. En actant son arrivée, le SRFC pose la dernière pierre de sa restructuration post-Olivier Létang et permet à Maurice de s'offrir un nouveau défi : se montrer à la hauteur de sa réputation et aider à la construction d'un effectif capable de faire découvrir la Ligue des champions au club breton.Une réputation, c'est justement ce qu'a pu se construire l'ancien joueur de 46 ans ces dix dernières années. Pour Florian Maurice, la petite mort du footballeur ressemble plutôt à une nouvelle vie. Au moment de raccrocher les crampons en 2005, l'attaquant n'a pas l'intention de s'éloigner longtemps du ballon rond, mais souhaite prendre son temps pour apprendre les bases de son futur métier. D'abord consultant pour la chaîne officielle de l'OL, il observe, il écoute et il prépare déjà le terrain pour la suite., se souvient Gérard Bonneau, alors responsable de la cellule de recrutement des Lire la suite de l'article sur SoFoot.com