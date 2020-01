So Foot • 07/01/2020 à 10:00

Florian Le Teuff : "J'intègre la liste des Verts aux municipales à Nantes "

Jaune et Verts. Le président de la principale association nantaise des aficionados du FC Nantes, A La Nantaise, se lance aux municipales de Nantes derrière la tête de liste écolo locale, Julie Laernoes, pressentie pour les premiers rôles. Le Teuff, estampillé 'ennemi numéro 1' de Waldemar Kita dans le tissu ligérien pourrait secouer les quelques règles du jeu entre la ville et le FC Nantes. Petit bordel en vue, autour du sujet de la Beaujoire et la Jonelière.

Le 11 décembre dernier, ALN a invité les principales têtes de listes des municipales de Nantes à débattre de nos propositions pour le FC Nantes, autour de l'actionnariat populaire ou la modernisation de la Beaujoire. A l'issue de cette réunion, les différentes sensibilités de l'échiquier politique local m'ont sondé sur un éventuel engagement politique. J'ai fermé toutes les portes sauf peut-être celle de Julie Laernoes, tête de liste d'Europe-Ecologie Les Verts (EELV). Elle a insisté, m'a invité à boire un café un peu plus tard. J'y ai réfléchi pendant les fêtes. Et j'accepté sa proposition d'intégrer sa liste aux municipales à Nantes.Déjà, j'y vais à titre personnel, pas en tant que président d'ALN, même si j'ai tout de suite parlé au bureau d'ALN - la plupart sont des fondateurs de l'asso - de la proposition. On a spontanément eu la même réflexion : ça peut être une belle opportunité d'avoir une prise réelle sur le FC Nantes. Après 10 ans d'engagement associatif assez intense, je voulais aussi changer d'aventure pour faire vivre mes engagements. L'asso va prochainement se réunir pour repenser une nouvelle organisation interne. Je ne suis pas indispensable.Le débat local autour du Yello Park a beaucoup joué. Dans ce projet porté par Waldemar Kita, il était d'abord question de démolir la Beaujoire pour un gros programme immobilier dont un nouveau stade, privé. Face à l'opposition locale, ça s'est transformé en situation clownesque avec, à quelques mètres de la Beaujoire, un autre grand stade, le Yello Park. J'ai