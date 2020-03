Florent Mollet : "On n'est pas les plus démunis, il faut penser à ceux qui souffrent"

Depuis sa maison, le milieu de terrain offensif de Montpellier, Florent Mollet, fait le point sur sa vie quotidienne et rappelle les gestes à adopter en cette période de confinement. Avec une grosse dose de bon sens et de consignes à respecter.

"J'essaye de faire les papiers, je m'occupe un peu plus des tâches ménagères, du rangement, du jardin."

C'est compliqué. D'habitude, on se lève, on va à l'entraînement et on a du temps libre l'après-midi pour s'aérer l'esprit. C'est perturbant. En ce moment, je continue de me lever tôt pour éviter les grasses matinées. Je vais courir un peu, et ensuite, je reste confiné. Mais c'est pour tout le monde pareil, et j'ai de la chance d'avoir une maison, quand même. On n'est pas les plus démunis, et il faut penser à ceux qui souffrent. J'en profite aussi pour faire des trucs que je ne fais pas d'habitude quand je vais à l'entraînement.J'essaye de faire les papiers, je m'occupe un peu plus des tâches ménagères, du rangement, du jardin. Je ne fais plus de sieste, ce qui me coupait ma demi-journée en temps normal. Je joue davantage aux jeux vidéo aussi, comme... D'habitude, je n'y joue quasiment jamais, mais là, j'en fais entre une heure et une heure et demi par jour.Je ne vis qu'avec ma femme, donc elle m'a tous les jours à la maison. Sur ce point-là, ça ne change pas grand-chose, parce qu'elle travaille aussi et elle est indépendante. On est habitués à vivre ensemble, à se voir régulièrement à la maison même en temps normal où j'ai entraînement la semaine et match le week-end. Mais en ce moment, on peut profiter davantage le matin, prendre nos petits-déjeuners ensemble par exemple.On a arrêté l'entraînement le 13 mars, puis on a eu quatre jours sans rien. Chacun a fait à sa sauce pendant cette période. De mon côté, j'ai